BYDFi офіційно запускає ончейн-інструмент MoonX, відкриваючи еру подвійних двигунів CEX + DEX — Finance.ua
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BYDFi офіційно запускає ончейн-інструмент MoonX, відкриваючи еру подвійних двигунів CEX + DEX

Криптовалюта
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BYDFi офіційно запускає ончейн-інструмент MoonX, відкриваючи еру подвійних двигунів CEX + DEX
BYDFi офіційно запускає ончейн-інструмент MoonX, відкриваючи еру подвійних двигунів CEX + DEX
У квітні 2025 року на Paris Blockchain Week компанія BYDFi, виступаючи офіційним спонсором заходу, офіційно презентувала свій новий Web3-продукт — MoonX, який привернув загальну увагу на виставці. MoonX — це розумний торговий інструмент на блокчейні, спеціально розроблений для інвесторів у MemeCoin. Він об’єднує в собі функції пошуку трендів, оцінки ризиків, відстеження смарт-грошей і оптимізації угод.
Запуск MoonX ознаменував офіційний перехід BYDFi в «Еру подвійного двигуна», що об’єднала Централізовану біржу (CEX) і Децентралізовану біржу (DEX). На тлі жорсткої конкуренції на світовому ринку криптобірж BYDFi стала однією з перших платформ, які завершили подібне оновлення.
«Традиційні біржі переходять від конкуренції, заснованої виключно на швидкості торгів і комісії, до боротьби за створення повноцінної екосистеми», — заявив Майкл, CEO BYDFi, на презентації запуску. — «Вибухове зростання MemeCoin-токенів запускає нову хвилю припливу користувачів. Майбутніми лідерами ринку стануть не просто платформи зі швидким виконанням ордерів і низькими комісіями на CEX, а ті, хто зможе одночасно з’єднати онлайн-екосистему з користувацьким попитом».
Будучи точкою входу для інвестицій в ончейн-середовищі, MoonX доповнює основну платформу BYDFi (CEX) завдяки гібридній структурі:
Це структурне оновлення дає BYDFi конкурентну перевагу, оскільки в майбутньому кордони між CEX і DEX дедалі більше розмиватимуться.
Наразі MoonX глибоко інтегрований із двома основними екосистемами: Solana і BNB Chain, охоплюючи провідні пули ліквідності, такі як Pump. fun, Raydium і PancakeSwap, а також підтримуючи відстеження в реальному часі більш ніж 500 000 MemeCoin-активів.
Ключові особливості продукту:
  • Швидке додавання токенів: обмін даними через API з такими платформами, як Pump. fun, для відстеження гарячих проєктів відразу після запуску пулів ліквідності, що дає змогу використовувати різницю в часі між угодами.
  • Розумний контроль ризиків: багатовимірні моделі оцінюють безпеку токенів (права контракту, чорні списки, статус блокування токенів тощо), виключаючи токени з високим рівнем ризику.
  • Слідування за смарт-грошима: система відстежує мільйони адрес у мережі, виявляючи китів і адреси з високою ймовірністю успіху, даючи змогу користувачам копіювати угоди одним натисканням і легко ділитися прибутком від стратегій.
  • Оптимізація угод: вбудовані алгоритми оптимізації комісії за газ і механізми контролю прослизання забезпечують стабільне виконання угод і контроль витрат навіть у періоди високого навантаження.
Довгий час «складні процеси» і «ризики безпеки активів» залишалися головними причинами, через які звичайні користувачі не наважувалися брати участь в інвестиціях на блокчейні. Місія MoonX — переосмислити досвід торгівлі на блокчейні і зробити Web3-інвестиції такими ж простими, як використання класичного біржового застосунку. Маючи всього лише акаунт BYDFi, користувачі можуть миттєво підключатися до блокчейну і торгувати наступними трендовими Meme-проектами ще до їхнього зростання.
Про платформу BYDFi
Заснована 2020 року, BYDFi була визнана Forbes однією з «Топ-10 глобальних криптовалютних бірж» і отримала сертифікацію від провідних аналітичних платформ, як-от CoinMarketCap і CoinGecko. Наразі платформа обслуговує користувачів із понад 190 країн і регіонів, завоювавши довіру понад 1 000 000 користувачів по всьому світу. BYDFi прагне надати своїм користувачам першокласний досвід торгівлі криптовалютою.
  • Веб-сайт: www.bydfi.com
  • Служба підтримки: CS@bydfi.com
  • Партнерські пропозиції: BD@bydfi.com
  • Запити від ЗМІ: media@bydfi.com
За матеріалами:
bydfi.com
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