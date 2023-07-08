Кожне п’яте підприємство України не має експорту через війну — опитування Сьогодні 21:49 — Фондовий ринок

Кожне п’яте підприємство України не має експорту через війну — опитування

Кожному п’ятому підприємству України не вдалося відновити експорт через повномасштабну війну.

Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

За результатами травневого опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни»:

19% підприємств не мали експорту впродовж останнього року, хоча експортували до війни;

80% підприємств-експортерів мали експорт впродовж останніх 12 місяців, але війна обмежила відновлення обсягів експорту;

59% підприємств не очікують змін обсягів експорту в найближчі декілька місяців;

37% очікують зростання експорту, а 3% — скорочення.

Головні перешкоди експортерів у травні 2023:

Черги на західних кордонах України (68%);

Морська блокада (44%);

Нестача залізничних вагонів/вантажівок/водіїв (33%);

Митні формальності (33%).

Експерти занепокоєні ситуацією з відновленням експорту через труднощі з логістикою та вільним доступом до моря, викликані війною.

Довідка Finance.ua:

українці почали активніше відкривати нові бізнеси. У червні-2023 було зареєстровано на 40% більше нових компаній, ніж за той самий місяць 2022 року. А найпопулярнішими напрямками діяльності стали магазини, перукарні та салони краси;

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