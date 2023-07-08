Кожне п’яте підприємство України не має експорту через війну — опитування
Кожному п’ятому підприємству України не вдалося відновити експорт через повномасштабну війну.
Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
За результатами травневого опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни»:
- 19% підприємств не мали експорту впродовж останнього року, хоча експортували до війни;
- 80% підприємств-експортерів мали експорт впродовж останніх 12 місяців, але війна обмежила відновлення обсягів експорту;
- 59% підприємств не очікують змін обсягів експорту в найближчі декілька місяців;
- 37% очікують зростання експорту, а 3% — скорочення.
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Головні перешкоди експортерів у травні 2023:
- Черги на західних кордонах України (68%);
- Морська блокада (44%);
- Нестача залізничних вагонів/вантажівок/водіїв (33%);
- Митні формальності (33%).
Експерти занепокоєні ситуацією з відновленням експорту через труднощі з логістикою та вільним доступом до моря, викликані війною.
Довідка Finance.ua:
- українці почали активніше відкривати нові бізнеси. У червні-2023 було зареєстровано на 40% більше нових компаній, ніж за той самий місяць 2022 року. А найпопулярнішими напрямками діяльності стали магазини, перукарні та салони краси;
- майбутні підприємці та бізнесмени з досвідом продовжують надсилати заяви та бізнес-плани для отримання грантів за державною програмою єРобота. Попри значну кількість охочих долучитись до проєкту, є достатньо заяв, що не проходять верифікацію та не отримують позитивного рішення. У Державному центрі зайнятості надали практичні поради всім, хто планує найближчим часом підготувати свій бізнес-проєкт.
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