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Кожне п’яте підприємство України не має експорту через війну — опитування

Фондовий ринок
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Кожне п’яте підприємство України не має експорту через війну — опитування
Кожне п’яте підприємство України не має експорту через війну — опитування
Кожному п’ятому підприємству України не вдалося відновити експорт через повномасштабну війну.
Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
За результатами травневого опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни»:
  • 19% підприємств не мали експорту впродовж останнього року, хоча експортували до війни;
  • 80% підприємств-експортерів мали експорт впродовж останніх 12 місяців, але війна обмежила відновлення обсягів експорту;
  • 59% підприємств не очікують змін обсягів експорту в найближчі декілька місяців;
  • 37% очікують зростання експорту, а 3% — скорочення.
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Головні перешкоди експортерів у травні 2023:
  • Черги на західних кордонах України (68%);
  • Морська блокада (44%);
  • Нестача залізничних вагонів/вантажівок/водіїв (33%);
  • Митні формальності (33%).
Експерти занепокоєні ситуацією з відновленням експорту через труднощі з логістикою та вільним доступом до моря, викликані війною.

Довідка Finance.ua:

  • українці почали активніше відкривати нові бізнеси. У червні-2023 було зареєстровано на 40% більше нових компаній, ніж за той самий місяць 2022 року. А найпопулярнішими напрямками діяльності стали магазини, перукарні та салони краси;
  • майбутні підприємці та бізнесмени з досвідом продовжують надсилати заяви та бізнес-плани для отримання грантів за державною програмою єРобота. Попри значну кількість охочих долучитись до проєкту, є достатньо заяв, що не проходять верифікацію та не отримують позитивного рішення. У Державному центрі зайнятості надали практичні поради всім, хто планує найближчим часом підготувати свій бізнес-проєкт.

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