Найпопулярніші напрямки: який бізнес українці відкривають найчастіше — Finance.ua
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Найпопулярніші напрямки: який бізнес українці відкривають найчастіше

Особисті фінанси
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Найпопулярніші напрямки: який бізнес українці відкривають найчастіше
Найпопулярніші напрямки: який бізнес українці відкривають найчастіше
Українці почали активніше відкривати нові бізнеси. У червні-2023 було зареєстровано на 40% більше нових компаній, ніж за той самий місяць 2022 року. А найпопулярнішими напрямками діяльності стали магазини, перукарні та салони краси.
Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на аналітики платформи великих даних Vkursi.
Відкривалися переважно ФОПи (фізособи-підприємці) — «плюс» 31,8 тис. за місяць проти відкриття 3,5 тис. нових юрособ.
Найпопулярнішими КВЕДами (кодами видів діяльності) стали:
  • оптова та роздрібна торгівля — 14,1 тис. підприємств;
  • інформація та телекомунікації - 4025;
  • надання інших видів послуг (особливо відкриття перукарень та салонів краси) — 3156;
  • професійна, наукова та технічна діяльність (особливо розміщення реклами та дослідження ринку) — 2 864;
  • тимчасове розміщення та організація харчування — 2006.
Лідерами за кількістю відкритих бізнесів традиційно є міста-мільйонники та пов’язані з ними регіони. Так, влітку 2023 року новий бізнес найчастіше відкривався у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях.
Заважали відкриттю нових підприємств безпекові ризики. У зв’язку з цим найменше бізнесів зареєструвалося у Херсонській, Донецькій та Луганській областях.
Інфографіка: Vkursi
Інфографіка: Vkursi
«Цікаво, що станом на 1 липня діяльність 241 нової компанії вже припинена або перебуває в стані припинення, хоча вони не встигли проіснувати навіть місяць. У середньому щодня в країні реєструвалося 1172 нових бізнесу», — підрахували аналітики.

Довідка Finance.ua:

  • за різними програмами бізнес може залучити від 180 000 до 7 млн грн. Найбільшу кількість грантів пропонує уряд у межах проєкту «єРобота», започаткованого минулого року, та USAID через програму «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ);
  • бізнес, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни, третій місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності.

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За матеріалами:
Обозреватель
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