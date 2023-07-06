Найпопулярніші напрямки: який бізнес українці відкривають найчастіше — Finance.ua

Найпопулярніші напрямки: який бізнес українці відкривають найчастіше Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Найпопулярніші напрямки: який бізнес українці відкривають найчастіше

Українці почали активніше відкривати нові бізнеси. У червні-2023 було зареєстровано на 40% більше нових компаній, ніж за той самий місяць 2022 року. А найпопулярнішими напрямками діяльності стали магазини, перукарні та салони краси.

Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на аналітики платформи великих даних Vkursi.

Відкривалися переважно ФОПи (фізособи-підприємці) — «плюс» 31,8 тис. за місяць проти відкриття 3,5 тис. нових юрособ.

Найпопулярнішими КВЕДами (кодами видів діяльності) стали:

оптова та роздрібна торгівля — 14,1 тис. підприємств;

інформація та телекомунікації - 4025;

надання інших видів послуг (особливо відкриття перукарень та салонів краси) — 3156;

професійна, наукова та технічна діяльність (особливо розміщення реклами та дослідження ринку) — 2 864;

тимчасове розміщення та організація харчування — 2006.

Лідерами за кількістю відкритих бізнесів традиційно є міста-мільйонники та пов’язані з ними регіони. Так, влітку 2023 року новий бізнес найчастіше відкривався у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях.

Заважали відкриттю нових підприємств безпекові ризики. У зв’язку з цим найменше бізнесів зареєструвалося у Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

Інфографіка: Vkursi

«Цікаво, що станом на 1 липня діяльність 241 нової компанії вже припинена або перебуває в стані припинення, хоча вони не встигли проіснувати навіть місяць. У середньому щодня в країні реєструвалося 1172 нових бізнесу», — підрахували аналітики.

Довідка Finance.ua:

за різними програмами бізнес може залучити від 180 000 до 7 млн грн. Найбільшу кількість грантів пропонує уряд у межах проєкту «єРобота», започаткованого минулого року, та USAID через програму «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ);

бізнес, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни, третій місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності.

Обозреватель За матеріалами:

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