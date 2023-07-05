5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану на отримання мікрогранту — Finance.ua

5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану на отримання мікрогранту Сьогодні 21:07 — Особисті фінанси

5 порад, як уникнути помилок при складанні бізнес-плану на отримання мікрогранту

Майбутні підприємці та бізнесмени з досвідом продовжують надсилати заяви та бізнес-плани для отримання грантів за державною програмою єРобота. Попри значну кількість охочих долучитись до проєкту, є достатньо заяв, що не проходять верифікацію та не отримують позитивного рішення.

У Державному центрі зайнятості надали практичні поради всім, хто планує найближчим часом підготувати свій бізнес-проєкт.

Порада перша

Отже, з чого почати? Маєте ідею та чітке розуміння, як її втілити? Це вже перший крок. Але перед тим, як складати бізнес-план, доречно уважно вивчити Порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу та зіставити свої бізнес-бажання з можливістю отримання коштів для їх реалізації. Якщо все добре, далі - подача заяви та бізнес-плану.

Важливий момент: часто заяву заповнює власник компанії Іван Петров, а бізнес-план подається від імені товариства «Україна», проте і заява, і бізнес-проект мають бути подані від імені юридичної особи чи ФОПа, або ж — фізичної особи.

Наголошуємо, що фізичні особи мають право подати заяву на отримання мікрогранту, але впродовж 15 днів з моменту ухвалення позитивного рішення вони мають зареєструватись як підприємці або оформити нову юридичну особу, укласти угоду та відкрити рахунок в уповноваженому банку.

Порада друга

Існує величезна кількість бізнес-планів, доступних усім користувачам мережі. Однак для отримання гранту використовуйте форму, затверджену Міністерством економіки України.

Порада третя

У бізнес-плані має бути прописана сума гранту, а не сума проекту. Далі - чітка структура всіх витрат і надходжень на період гранту, а це 12 кварталів, тобто 36 місяців. Якщо ви плануєте залучати власні надходження, їх треба прописати не тільки в заяві, а й в бізнес-плані. Ці суми, звісно, мають збігатися.

Порада четверта

Упродовж перших шести місяців (два квартали) з моменту підписання угоди отримувач гранту має витрати кошти, інакше вони анулюються. У плані надходжень та витрат мають бути відображені ті статті витрат, на які спрямовуються кошти гранту. Тобто, якщо в заяві на отримання гранту вказується, що кошти будуть спрямовуватись на придбання обладнання, то в бізнес-плані та в плані надходжень та витрат це має бути відображено. Звертаємо увагу, що відтепер за кошти мікрогранту можна закуповувати ліцензоване програмне забезпечення, тварин, сировину, матеріали та послуги, пов’язані з виробництвом продукції, наданням послуг, маркетингу, оренди обладнання. Важливо: статті витрат фінансуються лише ті, що прописані у бізнес-плані.

Усі пункти фінансуються відповідно до відсоткового відношення, прописаного у Порядку . Наприклад, послуги з маркетингу та реклами, обладнання не можуть перевищувати 10% від загальної суми, а оренда нежитлового приміщення — 25%. Якщо ці відсоткові співвідношення не відповідають поданим у бізнес-плані, його буде відхилено або надіслано на доопрацювання. Наголошуємо, що Державний центр зайнятості ухвалює колегіальні рішення, керуючись чинним законодавством.

Порада п’ята

Обов’язковою умовою є створення робочих місць та працевлаштування нових працівників в кількості, що залежить від суми гранту.

Сума податків розраховується з фонду заробітної плати. Оплата праці найманим робітникам не може бути нижчою за мінімальну. Додатково наголошуємо, що впродовж 36 місяців (термін реалізації проекту) розмір мінімальної заробітної плати може бути збільшений відповідним рішенням Уряду, тому не радимо відштовхуватися від її мінімальної зарплати.

За програмою передбачено подачу заяв на створення нових робочих місць у сімейному фермерському господарстві. Відтепер за кошти мікрогранту можна закуповувати ліцензоване програмне забезпечення, тварин, сировину, матеріали та послуги пов’язані з виробництвом продукції, наданням послуг, маркетингу, оренди обладнання.

Розширено та уточнено перелік отримувачів, які можуть подавати заяви на отримання мікрогрантів.

Мікрогрант надається одноразово та в безготівковій формі.

Наразі є можливість доопрацювати бізнес-план: у наступному періоді в межах кінцевого терміну за результатами доопрацювання.

Визначено нижній поріг кількості балів, необхідних для того, аби заяву розглянули, та перелік підстав, на основі яких заявнику може бути відмовлено в отриманні гранту.

Упродовж 15 робочих днів з моменту позитивного результату заявнику необхідно: зареєструвати фізичну особу-підприємця або юридичну особу (в разі необхідності), укласти договір про надання мікрогранту за формою, встановленою Мінекономіки, відкрити рахунок в уповноваженому банку.

Якщо отримувач не виконує вимог щодо реєстрації суб'єкта господарювання та/або підписання договору мікрогранту у строки, визначені Порядком, рішення про надання мікрогранту скасовується



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