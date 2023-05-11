"Дія.Бізнес": стартує нова грантова програма, в межах якої буде надано гранти від 35 до 150 тис. дол. — Finance.ua
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"Дія.Бізнес": стартує нова грантова програма, в межах якої буде надано гранти від 35 до 150 тис. дол.

Кредит&Депозит
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Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує грантову програму для створення і підтримки діяльності об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів США.
Про це повідомляє «Дія.Бізнес».
Ініціатива реалізується Програмою у співпраці з Міністерством економіки України в партнерстві з Офісом з розвитку підприємництва та експорту й національним проєктом Дія.Бізнес.
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Мета програми

Проєкт має на меті підтримати підприємства, які прагнуть спільно просувати свою продукцію на міжнародних ринках. Грантова можливість покликана підвищити рівень інтернаціоналізації українського бізнесу, збільшити експорт товарів і послуг на міжнародних ринках. У межах програми передбачено надання 15 грантів обсягом від 35 000 до 150 000 доларів США.

Для кого?

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Проте Програма USAID КЕУ відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

Як взяти участь?

Приймання та розгляд заявок відбуватиметься у два етапи відповідно до встановлених дедлайнів:
  • до 30 червня 2023 року (включно)
  • до 30 вересня 2023 року (включно).
Детальніша інформація щодо подання заявки, необхідних документів та критеріїв відбору — за посиланням.
З усіма доступними грантовими можливостями від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» можна ознайомитися за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • Щоб підтримати співвітчизників у Польщі, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку. На ній можна знайти корисну інформацію українською мовою.
  • Через війну Мінцифра відкрила центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців. Він працюватиме тимчасово, на час війни. Про це повідомляєпресслужба Мінцифри.У ньому українці зможуть:
  • проконсультуватися щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;
  • отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування в Польщі;
  • дізнатися, як відкрити бізнес у Польщі.

Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися

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За матеріалами:
Finance.ua
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