"Дія.Бізнес": стартує нова грантова програма, в межах якої буде надано гранти від 35 до 150 тис. дол. — Finance.ua

"Дія.Бізнес": стартує нова грантова програма, в межах якої буде надано гранти від 35 до 150 тис. дол. Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує грантову програму для створення і підтримки діяльності об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів США.

Про це повідомляє «Дія.Бізнес».

Ініціатива реалізується Програмою у співпраці з Міністерством економіки України в партнерстві з Офісом з розвитку підприємництва та експорту й національним проєктом Дія.Бізнес.

Мета програми

Проєкт має на меті підтримати підприємства, які прагнуть спільно просувати свою продукцію на міжнародних ринках. Грантова можливість покликана підвищити рівень інтернаціоналізації українського бізнесу, збільшити експорт товарів і послуг на міжнародних ринках. У межах програми передбачено надання 15 грантів обсягом від 35 000 до 150 000 доларів США.

Для кого?

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Проте Програма USAID КЕУ відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

Як взяти участь?

Приймання та розгляд заявок відбуватиметься у два етапи відповідно до встановлених дедлайнів:

до 30 червня 2023 року (включно)

до 30 вересня 2023 року (включно).

Детальніша інформація щодо подання заявки, необхідних документів та критеріїв відбору — за посиланням

З усіма доступними грантовими можливостями від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» можна ознайомитися за посиланням

Довідка Finance.ua:

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