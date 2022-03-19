Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес — Finance.ua

Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес

Вчора 18:11 — Особисті фінанси

Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес

Щоб підтримати співвітчизників у Польщі, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку. На ній можна знайти корисну інформацію українською мовою.

Про це повідомляє Мінцифри.

«Через війну та вторгнення Росії безліч українців вимушені були покинути державу й переїхати до сусідньої Польщі. Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда Дія.Бізнес створила нову тематичну сторінку на сайті », — сказано в повідомленні.

На тематичній сторінці можна знайти:

інформацію про працевлаштування та вакансії;

гарячу лінію інформаційної допомоги;

корисні посилання;

поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства;

відповіді на поширені запитання про документи, терміни перебування, дозволи тощо.



Довідка Finance.ua:

де біженцям шукати допомогу за кордоном;

яка страховка потрібна для перетину кордону під час війни;



8 корисних порад, як розрахуватися за кордоном.



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