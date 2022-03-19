Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес — Finance.ua
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Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес

Вчора 18:11Особисті фінанси
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Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.БізнесДопомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес
Щоб підтримати співвітчизників у Польщі, команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку. На ній можна знайти корисну інформацію українською мовою.
Про це повідомляє Мінцифри.
«Через війну та вторгнення Росії безліч українців вимушені були покинути державу й переїхати до сусідньої Польщі. Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда Дія.Бізнес створила нову тематичну сторінку на сайті», — сказано в повідомленні.
На тематичній сторінці можна знайти:
  • інформацію про працевлаштування та вакансії;
  • гарячу лінію інформаційної допомоги;
  • корисні посилання;
  • поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства;
  • відповіді на поширені запитання про документи, терміни перебування, дозволи тощо.

Довідка Finance.ua:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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