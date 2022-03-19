Допомога для українців у Польщі з'явилась на порталі Дія.Бізнес — Finance.ua

«Через війну та вторгнення Росії безліч українців вимушені були покинути державу й переїхати до сусідньої Польщі. Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда Дія.Бізнес створила нову тематичну сторінку на сайті», — сказано в повідомленні.
На тематичній сторінці можна знайти:
інформацію про працевлаштування та вакансії;
гарячу лінію інформаційної допомоги;
корисні посилання;
поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства;
відповіді на поширені запитання про документи, терміни перебування, дозволи тощо.