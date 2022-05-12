Мінцифра відкриє центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців — Finance.ua

Мінцифра відкриє центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців
Через війну Мінцифра відкриє центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців. Він працюватиме тимчасово, на час війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
У ньому українці зможуть:
- проконсультуватися щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;
- отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування в Польщі;
- дізнатися, як відкрити бізнес у Польщі.
Відкриття Дія.Бізнес у Варшаві відбудеться 17 травня 2022 року об 11:00.
За адресою: Варшава, Bagatela, 12.
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