Мінцифра відкриє центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців — Finance.ua

Мінцифра відкриє центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців

Вчора 15:45 — Казна та Політика

Через війну Мінцифра відкриє центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців. Він працюватиме тимчасово, на час війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У ньому українці зможуть:

проконсультуватися щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;

отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування в Польщі;

дізнатися, як відкрити бізнес у Польщі.

Відкриття Дія.Бізнес у Варшаві відбудеться 17 травня 2022 року об 11:00.

За адресою: Варшава, Bagatela, 12.

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