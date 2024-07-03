Кожна фінкомпанія має побудувати декілька ліній захисту — НБУ Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Кожна фінкомпанія має побудувати декілька ліній захисту — НБУ

Регулювання, система внутрішнього контролю та управління ризиками. Саме на цих трьох складових побудував свій виступ директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук під час Ukrainian Credit Conference 2024 , яка відбулася в Києві.

Так, представник НБУ спочатку зупинився саме на регулюванні, де зазначив, що передбачається розробити дві абсолютно окремі регуляції, де перша — для платіжного ринку, а друга — саме для сегмента фінансів. Савчук зазначив, що на заміну попередньому підходу до регулювання і нагляду, наразі нове законодавство передбачило перехід до ризик-орієнтованого підходу.

Читайте також Пишний розповів про плани НБУ полегшити надання банківських послуг у регіонах

«Це означає, що як діяльність учасника ринку повинна враховувати ризики, які притаманні специфіці його діяльності, так і регулятор при здійсненні нагляду враховує ризики, притаманні діяльності конкретного учасника ринку. Окрім того, учасник ринку повинен відобразити притаманні йому ризики у внутрішніх документах та внутрішніх процесах», — сказав Савчук.

Представник НБУ додав, що саме з цього виходитимуть ключові підходи до нового регулювання вимог щодо системи внутрішнього контролю, тому що вона повинна забезпечити наявність комплексної, ефективної та адекватної системи внутрішнього контролю у фінансовій компанії.

Савчук наголосив, що ключовою метою ефективної системи внутрішнього контролю фінансової компанії є те, що її наявність повинна забезпечити досягнення операційних та інших цілей діяльності із урахуванням низки параметрів. До цього він відніс: складність, обсяг, види, характер здійснюваних фінансовою компанією операцій, розмір, організаційну структуру та профілю ризику фінансової компанії, особливості її діяльності.

Читайте також В НБУ розповіли про проблему фрагментації економіки для України

«Ми всі розуміємо, що у кожного учасника ринку, наприклад, профіль ризиків, характер і види діяльності можуть відрізнятися. Тому, система управління ризиками повинна бути адекватною і відображати ту специфіку бізнесу, яка притаманна діяльності кожної конкретної фінансової компанії», — зазначив Савчук.

Ключовими підходами щодо побудови системи внутрішнього контролю, на думку фахівця, є принцип побудови декількох ліній захисту.

Так, Савчук наголосив на тому, що перша лінія охоплює власне бізнес-підрозділи, які здійснюють взаємодію з клієнтами або безпосередньо здійснюють оформлення первинних операцій. На другій лінії захисту перебуватимуть головний комплаєнс-менеджер і головний ризик-менеджер, які повинні забезпечувати впевненість керівників, що здійснювані 1-ю лінією заходи з контролю та управління ризиками є ефективними, відповідають вимогам законодавства України та внутрішнім документам фінансової компанії. На третій лінії перебуватиме головний внутрішній аудитор, який здійснюватиме незалежну оцінку діяльності підрозділів першої та другої лінії захисту й оцінку ефективності систем внутрішнього контролю загалом.

«Передбачається запровадити принцип, який полягає в тому, що підрозділи першої лінії захисту не можуть поєднувати функції підрозділів другої та третьої ліній захисту і навпаки, підрозділи другої і третьої ліній захисту не можуть поєднувати функції підрозділу першої лінії захисту. На практиці кожна фінансова компанія повинна буде побудувати таку систему, розробити низку поточних документів і впровадити контроль за її імплементацією», — додав представник НБУ.

Щодо системи управління ризиками, то ключова мета за словами Савчука полягає в тому, що вона повинна забезпечити виявлення моніторингу вимірювання ризиків, які притаманні діяльності кожного конкретної фінансової компанії. Далі, залежно від видів діяльності, ризики можуть надалі диференціюватися.

«Наприклад, якщо компанія займається мікрокредитуванням, факторингом, то об’єктивно виникає кредитний ризик. У разі, якщо компанія надає гарантії, то це може бути кредитний ризик і ризик ліквідності. Відповідно, якщо ми говоримо про обмін валют, то в такому випадку виникає валютний ризик», — підсумував Савчук.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.