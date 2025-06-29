«єОселя»: Скільки кредитів на житло отримали у 2025 році — Finance.ua

«єОселя»: Скільки кредитів на житло отримали у 2025 році Сьогодні 19:23 — Кредит&Депозит

«єОселя»: Скільки кредитів на житло отримали у 2025 році

Від початку дії програми доступної іпотеки «єОселя» 17 618 українців стали власниками житла завдяки пільговим кредитам на суму понад 29,1 млрд грн.

Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Скільки кредитів на житло отримали у 2025 році

Від початку року 2 778 українців українців отримали кредитів для придбання житла на загальну суму у 5,1 млрд грн.

Телюпа нагадує, у 2024 році уряд зробив акцент на підтримці первинного ринку нерухомості. Тому за два квартали 2025 року майже 60% угод припадає на квартири в новобудовах.

Заступник міністра економіки додає, цьогоріч українці також придбали 225 приватних будинків.

Хто отримує кредити

Протягом минулого тижня було видано 167 кредитів на 302 млн грн.

Іпотеку під 3% отримали 62 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 7 медиків, 13 педагогів та 1 науковець.

Кредит під 7% надали 59 українцям без власного житла, 18 ВПО та 7 ветеранам.

Найактивніше програмою користуються у:

Київській області — 50 виданих кредитів;

місті Києві — 46;

Львівській області — 10;

Івано-Франківській області — 8.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року було введено нове обмеження: нерухомість, що купується за програмою, має бути не старшою за три роки з моменту введення в експлуатацію. Це рішення кардинально змінило доступність програми, особливо для регіональних ринків.

Раніше народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав , що програма доступного житла «єОселя» демонструє високу ефективність, але фінансування в десятки разів менше, ніж реальний попит.

На його думку, для посилення програми слід перерозподілити кошти з менш ефективних ініціатив, наприклад, програм типу кешбеку від Мінекономіки.

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