Кожен п’ятий пенсіонер в Україні має право на пільгову пенсію — Finance.ua

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Кожен п’ятий пенсіонер в Україні має право на пільгову пенсію

Казна та Політика
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Кожен п’ятий пенсіонер в Україні має право на пільгову пенсію
Кожен п’ятий пенсіонер в Україні має право на пільгову пенсію
Понад 21% українських пенсіонерів мають право на пільгові умови виходу на пенсію, які стосуються як пенсійного віку, так і способу обрахунку розміру пенсії.
Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак у подкасті «Хроніки економіки».
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«За нашими розрахунками, в Україні 2,3 мільйона із 10,5 мільйона пенсіонерів, тобто понад 21%, — це ті пенсіонери, які мають право на пільгову пенсію. Причому, як зазначає ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку. — Ред.), у нас в середньому людина, яка має праву на пільгову пенсію, виходить на пенсію на 15 років раніше, ніж інші пенсіонери», — заявила Марчак.
Вона додала, що серед країн ОЕСР найвища частка пільгових пенсій спостерігається у Польщі. Проте там вона становить лише близько 6%.
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«Ми розглядали ситуацію конкретної людини. Якби вона виходила на пенсію за загальними правилами, то розмір її пенсії становив би 5400 грн. Але, те законодавство, яке дає їй право на пенсію, дає їй право отримувати виплати фактично у 10 разів вищі», — додала перша заступниця міністерки соціальної політики.
Нагадаємо, з 1 березня 2024 року вперше для всіх категорій пенсіонерів індексацію проведено одночасно.
Видатки на індексацію пенсій та збільшення надбавок, доплат і підвищень до пенсій буде здійснено у межах видатків бюджету Пенсійного фонду та коштів, передбачених у держбюджеті на пенсійне забезпечення на 2024 рік.
За матеріалами:
Економічна Правда
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