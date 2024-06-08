Кожен 13-й мешканець планети є власником криптовалюти: де у світі найбільше криптоінвесторів — Finance.ua

Кожен 13-й мешканець планети є власником криптовалюти: де у світі найбільше криптоінвесторів Сьогодні 23:32 — Криптовалюта

Кожен 13-й мешканець планети є власником криптовалюти: де у світі найбільше криптоінвесторів

Наразі у світі вже є 562 власники тієї чи іншої кількості криптовалюти. Це приблизно кожен 13-й мешканець нашої планети. Експерти розповідають про глобальний бум популярності криптовалют. Популярність «монет» стрімко зростає й далі.

Про це свідчить глобальний аналітичний звіт на сайті Bitcoin.com.

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Повідомляється, що звіт готувала фінтех-компанія Triple A. Вона демонструє значне зростання кількості власників крипти по всьому світі. У 2024 році таких людей вже 562 мільйони. Приріст у порівнянні з 2023 роком склав 142 мільйони.

Це означає, що сьогодні тою чи іншою «монетою» володіє кожен 13-й житель нашої планети. Якщо переводити це у відсотки, то наразі власників крипти в світі приблизно 6,8%.

Де у світі найбільше криптоінвесторів

Цікаво, що найпомітнішим є зростання популярності криптовалют в Азії. Раніше цей регіон і так домінував у переліку криптоінвесторів.

У 2023 році в Азії нараховувалося близько 268 мільйонів власників криптовалют. У 2024-му ж це число склало вже 327 мільйонів. Приріст — 22%.

«Таких темпів зростання немає більше ніде в світі», — сказано у звіті.

Друге місце на планеті за кількістю криптоінвесторів займає Північна Америка. Перш за все це Сполучені Штати й Канада. Там кількість виросла з 52 до 72 мільйонів. Це 38,6% відсотків за рік.

Однак ще більше вражає Південна (Латинська) Америка. Там темпи зростання склали 116%. Кількість власників крипти виросла майже вдвічі і зараз складає 55 мільйонів осіб.

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Є в рейтингу і Україна. У нас кількість криптобізнесменів зросла на 10% за рік.

«Інтерес до цифрових фінансових активів зростає у всьому світі, що говорить про те, що криптовалюти міцно входять у повсякденне життя і відіграють все більш помітну роль у глобальній фінансовій системі. За прогнозами аналітиків, вже найближчими роками криптовалюти будуть використовувати сотні мільйонів людей у ​​кожному регіоні планети», — резюмується у звіті.

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