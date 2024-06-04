ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin — Finance.ua

ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin 04.06.2024, 01:01 — Криптовалюта

ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin

Україна в цьому списку на 53 місці. Нігерія очолила рейтинг країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin, згідно з Google Trends в цьому списку на 53 місці.

Рейтинг

Нігерія отримала 100 балів.

Сальвадор, де Bitcoin визнано платіжним засобом, перебуває на другому місці з оцінкою в 97.

П’ятірку лідерів замикають Ефіопія, Швейцарія та Бразилія.

Зазначимо, рейтинг складено на підставі кількості запитів «bitcoin» у пошуковій службі Google за останню добу, з 2 до 3 червня 2024 року. У разі зміни цих параметрів список змінюється.

Зокрема, на кривій за 30 або 90 днів лідером уже буде Сальвадор. Це може вказувати на зростання інтересу населення Нігерії до першої криптовалюти на тлі жорсткої політики наглядових органів.

На графіку видно, що пік інтересу до Bitcoin за останні місяці припадає на період халвінгу в мережі. Після цього він почав поступово знижуватися з невеликими та нетривалими стрибками.

Нормативний клімат у Нігерії

У жовтні 2021 року Нігерія стала першою країною в Африці з власною цифровою валютою центробанку (CBDC) — eNaira. Однак проєкт провалився. Через рік рівень прийняття цього платіжного засобу становив 0,5%.

Примітно, водночас зацікавленість місцевого населення в криптоактивах загалом залишається високою попри тиск влади на цей сектор. Зокрема, у лютому 2022 року уряд заборонив банкам обслуговувати криптокомпанії.

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У лютому 2024 року з’явилася інформація, що влада планує повне блокування криптобірж у межах зусиль зі стабілізації курсу національної валюти. На думку уряду, його обвалив P2P-сектор, підтримуваний цими платформами.

У березні місцевий регулятор опублікував нові рекомендації для постачальників послуг у сфері віртуальних активів. Зокрема, він запропонував збільшити реєстраційний збір на 400%. При цьому CEO компанії, яка планує легально працювати в Нігерії, повинен проживати в країні.

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