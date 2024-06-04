ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin

Криптовалюта
29
ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin
ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin
Нігерія очолила рейтинг країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin, згідно з Google Trends. Україна в цьому списку на 53 місці.

Рейтинг

  • Нігерія отримала 100 балів.
  • Сальвадор, де Bitcoin визнано платіжним засобом, перебуває на другому місці з оцінкою в 97.
  • П’ятірку лідерів замикають Ефіопія, Швейцарія та Бразилія.
ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin
Зазначимо, рейтинг складено на підставі кількості запитів «bitcoin» у пошуковій службі Google за останню добу, з 2 до 3 червня 2024 року. У разі зміни цих параметрів список змінюється.
Зокрема, на кривій за 30 або 90 днів лідером уже буде Сальвадор. Це може вказувати на зростання інтересу населення Нігерії до першої криптовалюти на тлі жорсткої політики наглядових органів.
ТОП-5 країн світу за рівнем інтересу до Bitcoin
На графіку видно, що пік інтересу до Bitcoin за останні місяці припадає на період халвінгу в мережі. Після цього він почав поступово знижуватися з невеликими та нетривалими стрибками.

Нормативний клімат у Нігерії

У жовтні 2021 року Нігерія стала першою країною в Африці з власною цифровою валютою центробанку (CBDC) — eNaira. Однак проєкт провалився. Через рік рівень прийняття цього платіжного засобу становив 0,5%.
Примітно, водночас зацікавленість місцевого населення в криптоактивах загалом залишається високою попри тиск влади на цей сектор. Зокрема, у лютому 2022 року уряд заборонив банкам обслуговувати криптокомпанії.

Читайте також: Як купити криптовалюту під час війни

У лютому 2024 року з’явилася інформація, що влада планує повне блокування криптобірж у межах зусиль зі стабілізації курсу національної валюти. На думку уряду, його обвалив P2P-сектор, підтримуваний цими платформами.
У березні місцевий регулятор опублікував нові рекомендації для постачальників послуг у сфері віртуальних активів. Зокрема, він запропонував збільшити реєстраційний збір на 400%. При цьому CEO компанії, яка планує легально працювати в Нігерії, повинен проживати в країні.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.