Як вивести Notcoin на біржу? — Finance.ua
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Як вивести Notcoin на біржу?

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Як вивести Notcoin на біржу?
Як вивести Notcoin на біржу?

Що таке Notcoin?

Notcoin, або NOT, це крипто токен, який можна було майнити в однойменній грі на платформі додатку Телеграм. Фармінг здійснювався безкоштовно, а також додаткові бонуси в токенах нараховувались за виконання завдань типу підписки на телеграм канали і твітери партнерів, та за запрошення друзів у гру.

Коли можна буде вивести Notcoin?

Уже :) Лістинг токену Ноткоїн відбувся 16 травня на основних крипто біржах. Етап ваучерів уже пройшов, тож в цій статті ми дамо детальну інструкцію саме про вивід Notcoin в більш реальні гроші на акаунт однієї з крипто бірж, щоб можна було вільно користуватися цим активом та обмінювати його на інші.

Покрокова інструкція — як вивести Notcoin на біржу криптовалют

Спершу нам потрібно зайти на свій Notcoin:
Цей скріншот робився ще до офіційного лістингу тож фрази про майбутній лістинг у вас уже не буде. Клацаємо ‘claim'. Тут у нас будуть варіанти — доєднати Telegram гаманець або Tonkeeper, окремий додаток що можна скачати на Google Play або App Store (потрібна реєстрація).
Виконуємо додавання гаманця і продовжуємо.
Як вивести Notcoin на біржу?
Біля цифр з балансом токену Notcoin бачимо дві кнопки — з плюсиком і зі стрілочкою. Нам потрібно натиснути ту що зі стрілочкою.
Як вивести Notcoin на біржу?
Бачимо варіанти:
1) Вивести кошти на одну з крипто бірж
2) Вивести кошти на телеграм гаманець
3) Застейкати NOT на один місяць щоб отримати більше. Доречі, ніхто не знає умов стейкінгу, просто один місяць і гіпотетична винагорода після.
Робимо клік на першому варіанті, Exchanges (біржі):
Тут у нас є опції трьох бірж: Binance, ByBit i OKX. Ми будемо описувати процес виводу на ByBit але він дуже схожий до процесу виводу на будь-яку іншу біржу. Зверніть увагу, що комісія за вивід на будь-яку біржу становить півтора відсотки.
Далі бот питає чи є у тебе реєстрація акаунту, тиснемо ‘Yes, I have it':
Нам потрібно уважно скопіювати електронну адресу гаманця і МЕМО, тобто тег.
Для цього переходимо в ByBit. Ідемо на Спот і шукаємо монету NOT. Обираємо її і шукаємо знизу кнопку «поповнення». Копіюємо адресу і мемо, це обов’язково потрібно для поповнення депозиту!
Як вивести Notcoin на біржу?
Вставляємо адресу і мемо у відповідні поля на платформі NOT. Не забудьте перевірити перші і останні три символи в гаманці - таким чином ви можете убезпечити себе від шахрайства, пов’язаного з підміною адреси криптогаманця.
Натискаємо ‘Keep going'. Ось і вся інструкція! Оплата пройшла успішно. Тепер залишається лише чекати.
Доречі, в перші декілька днів після лістингу токена була заблокована можливість виводити на біржі, лише на телеграм гаманець. Дехто думає що це просто була тимчасова технічна несправність, а дехто «зрадить» про те що таким чином штучно тримали курс Notcoin від різкого падіння. Адже всі, хто хотів заробити на цьому дропі, практично в один момент почали продавати монети.
Як вивести Notcoin на біржу?
Що далі робити з Notcoin? Хтось відразу розпродав, а хтось тримає до останнього в надії на неймовірний зріст. Хочемо нагадати, що яким би не було ваше рішення — купувати, продавати і обмінювати криптовалюту можна на Obmify. Це сервіс моніторингу онлайн обмінників, що вручну перевіряє кожен сервіс і пропонує тільки надійні та вигідні платформи, де можна обмінювати без реєстрації. На Obmify є власний рейтинг з реальними відгуками, тож обрати обмінник стає набагато простіше. Спробуйте, вам обов’язково сподобається!
За матеріалами: obmify.com
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