Кошти від реалізації золота і срібла з плат, які виявили у військовій частині на Житомирщині, спрямують у держбюджет — Finance.ua

Кошти від реалізації золота і срібла з плат, які виявили у військовій частині на Житомирщині, спрямують у держбюджет Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Кошти від реалізації золота і срібла з плат, які виявили у військовій частині на Житомирщині, спрямують у держбюджет, Фото: mil.gov.ua

Кошти від реалізації золота та срібла з необлікованих плат, які виявили у військовій частині на Житомирщині, розподілять між держбюджетом та спецфондом Міноборони.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

«Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міністерства оборони України спрямує до державного бюджету кошти від реалізації дорогоцінних металів, які будуть отримані шляхом переробки необлікованих плат, виявлених у військовій частині на Житомирщині», — сказано в повідомленні.

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Раніше Управління спільно з Департаментом аудиту Міноборони виявило в одній з військових частин Житомирщини 50 тонн обладнання (блоки від апаратури засобів автоматизованого зв’язку) з мікросхемами, що містять золото, срібло та метали платинової групи.

Оціночна вартість дорогоцінних металів — 65,66 мільйона гривень. Виявлене майно знову поставлене на облік. Найближчим часом Управління планує укласти відповідні контракти на його переробку зі спеціалізованими підприємствами.

«Очікуємо, що роботи за контрактами завершать до березня 2024 року. Втім, ці терміни можуть бути подовжені у випадку ухвалення правоохоронними органами рішення щодо долучення цього майна як речових доказів у відповідному кримінальному провадженні», — зазначають у Міноборони.

Остаточна вартість дорогоцінних металів буде визначена на підставі висновку акредитованої лабораторії.

Надалі отримані від реалізації металів кошти, згідно з нормативами, встановленими НБУ, будуть спрямовані до державного бюджету та спеціального фонду Міноборони у пропорціях: для золота та платинових металів — 80% і 20%, срібла — 50% і 50% відповідно.

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