Кредитові перекази домінують у платіжних операціях: понад 800 млн транзакцій за квартал — Finance.ua

Кредитові перекази домінують у платіжних операціях: понад 800 млн транзакцій за квартал Сьогодні 19:08 — Казна та Політика

Кредитові перекази домінують у платіжних операціях: понад 800 млн транзакцій за квартал

За перший квартал 2025 року було здійснено майже 809,9 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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«В Україні послуги з виконання кредитових та дебетових переказів у I кварталі 2025 року надавали 60 банків та дві небанківські фінансові установи», — йдеться у повідомленні.

За даними регулятора, було проведено лише 0,5 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету (дебетові перекази), на суму 2,92 млрд грн.

Також було здійснено 809,4 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу (кредитові перекази), з яких:

в межах України — 806,2 млн операцій на суму понад 11 124,51 млрд грн;

в Україну — майже 2,7 млн на суму 16,15 млрд доларів США в екв.;

з України — майже 0,5 млн на суму 19,88 млрд доларів США в екв.

Операції в межах України

Найбільша кількість кредитових переказів у межах України виконана з рахунків фізичних осіб: 664,0 млн, або 82,36% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

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Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків бізнесу: 10 303,33 млрд грн, або 92,62% від загальної суми.

Транскордонні операції

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 76,92% від загальної кількості кредитових переказів (тобто понад 2 млн операцій).

Водночас за сумою також лідирує бізнес — 94,90% від загальної суми кредитових переказів надійшло на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Це 15,32 млрд доларів США в екв.

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Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (45,25%), Швейцарії (22,35%), Сполучених Штатів Америки (10,84%).

Найбільший обсяг кредитових переказів з України здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): майже 0,3 млн на суму 19,79 млрд доларів США в екв.

Це становить 56,16% від загальної кількості та 99,55% від загальної суми таких платіжних операцій відповідно.

Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (58,29%), Швейцарії (10,87%) та Великобританії (8,02%).

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Нагадаємо, за даними Національного банку, за період дії ліміту в 150 тисяч гривень на місяць аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізичних осіб (P2P-перекази) було знижено, тоді як раніше через карти «дропів» нібито могло проходити до 200 мільярдів гривень на рік.

У той же час, конкретних сум та прорахунків ефективності дії обмежень на регулятор не наводить.

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