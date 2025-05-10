Банки забезпечили рекордні податкові надходження завдяки підвищенню ставки податку на прибуток — Finance.ua

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Банки забезпечили рекордні податкові надходження завдяки підвищенню ставки податку на прибуток

Казна та Політика
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Банки забезпечили рекордні податкові надходження завдяки підвищенню ставки податку на прибуток
Банки забезпечили рекордні податкові надходження завдяки підвищенню ставки податку на прибуток
Банки задекларували 62,4 млрд грн податку на прибуток за IV квартал 2024 року, сплата яких припадала на 2025 рік.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Із цієї суми близько 50 млрд грн — це результат підвищення ставки податку з 25% до 50%, а також заборони враховувати збитки минулих років при розрахунку.
За підсумками 2024 року, рівень сплати податку на прибуток у банків зріс до 18,4% — це на 1 п.п. більше, ніж у 2023 році.
У 1 кварталі 2025 року банки забезпечили 43,2% усіх надходжень податку на прибуток до зведеного бюджету.
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«Підвищити ставку „заднім числом“ — рішення неоднозначне і викликає багато дискусій. Водночас надходження у розмірі 50 млрд грн, які вже працюють на оборону», — зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в межах поточного скликання парламенту не передбачається жодного додаткового підвищення податків.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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