У Польщі затримали українку з діамантами у шкарпетці на 8,7 млн грн (фото) — Finance.ua
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У Польщі затримали українку з діамантами у шкарпетці на 8,7 млн грн (фото)

Кримінал
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У Польщі затримали українку з діамантами у шкарпетці на 8,7 млн грн (фото)
У Польщі затримали українку з діамантами у шкарпетці на 8,7 млн грн (фото)
Мазовецьке національне податкове управління (KAS) запобігло контрабанді діамантів, смарагдів і рубінів.
Співробітники Держаудитслужби направили пасажира на перевірку. Громадянка України стверджувала, що була в Дубаї, щоб отримати важливі документи. У її багажі знайшли дорогоцінні камені. Вони були заховані в шкарпетці і в коробках від косметичних аксесуарів.
Про це пише gov.pl.
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Більшість контрабандного каміння — діаманти. Також інспектори виявили сертифікати на діаманти та інше каміння — рубіни та смарагди.
Вага всіх каменів понад 138 карат.
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Як йдеться в повідомленні, вартість вилученого дорогоцінного каміння оцінюється в понад 950 тис. злотих. Якби каміння було виставлено на продаж, збитки державного бюдж склали б понад 200 тис. злотих.
Справою займається Мазовецьке митно-податкове управління у Варшаві.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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