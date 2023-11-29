У Польщі затримали українку з діамантами у шкарпетці на 8,7 млн грн (фото) — Finance.ua

У Польщі затримали українку з діамантами у шкарпетці на 8,7 млн грн (фото) Вчора 18:13 — Кримінал

У Польщі затримали українку з діамантами у шкарпетці на 8,7 млн грн (фото)

Мазовецьке національне податкове управління (KAS) запобігло контрабанді діамантів, смарагдів і рубінів.

Співробітники Держаудитслужби направили пасажира на перевірку. Громадянка України стверджувала, що була в Дубаї, щоб отримати важливі документи. У її багажі знайшли дорогоцінні камені. Вони були заховані в шкарпетці і в коробках від косметичних аксесуарів.

Про це пише gov.pl.

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Більшість контрабандного каміння — діаманти. Також інспектори виявили сертифікати на діаманти та інше каміння — рубіни та смарагди.

Вага всіх каменів понад 138 карат.

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Як йдеться в повідомленні, вартість вилученого дорогоцінного каміння оцінюється в понад 950 тис. злотих. Якби каміння було виставлено на продаж, збитки державного бюдж склали б понад 200 тис. злотих.

Справою займається Мазовецьке митно-податкове управління у Варшаві.

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