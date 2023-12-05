Ділки з Дніпра хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків на суму понад 10 млн грн — Finance.ua

Ділки з Дніпра хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків на суму понад 10 млн грн Сьогодні 11:30 — Кримінал

Ділки з Дніпра хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків на суму понад 10 млн грн, Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки запобігла продажу до росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Мова йде про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника. Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для «зберігання» і подальшого збуту.

Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізувати, — розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті.

За інформацією СБУ, опублікованою «рекламою» зацікавились представники воєнно-промислового комплексу рф, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.

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Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.

Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:

10 авіанасосів;

2 стартер-генератори;

1 тисячу додаткових комплектуючих.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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