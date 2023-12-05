Ділки з Дніпра хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків на суму понад 10 млн грн — Finance.ua
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Ділки з Дніпра хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків на суму понад 10 млн грн

Кримінал
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Ділки з Дніпра хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків на суму понад 10 млн грн
Ділки з Дніпра хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків на суму понад 10 млн грн, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки запобігла продажу до росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Мова йде про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника. Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для «зберігання» і подальшого збуту.
Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізувати, — розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті.
За інформацією СБУ, опублікованою «рекламою» зацікавились представники воєнно-промислового комплексу рф, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.
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Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.
Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:
  • 10 авіанасосів;
  • 2 стартер-генератори;
  • 1 тисячу додаткових комплектуючих.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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