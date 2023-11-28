Розтратили 4,3 млн гривень на реконструкції ліфтів у Києві — Finance.ua

Розтратили 4,3 млн гривень на реконструкції ліфтів у Києві Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

П’ятьох осіб, у тому числі двох керівників комунальних підприємств Києва та трьох підприємців, підозрюють у розкраданні 4,3 млн грн, виділених на ремонт ліфтів. У разі доведення вини їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Столичні правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам комунального підприємства та трьом приватним підприємцям за фактом розтрати 4,3 млн гривень при реконструкції ліфтів будинках Києва.

Два керівники комунального підприємства та троє приватних підприємців змовились між собою про розтрату державних коштів, призначених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках міста Києва.

З 2021 року по 2023 рік підозрювані закупили з Туреччини комплекти пасажирських ліфтів на 9 поверхів вартістю 10 тисяч доларів, що значно менше за вартість поставленого ліфтового обладнання в рамках виконання договорів реконструкції, повідомили в поліції.

Загальна вартість спричинених збитків становить більш ніж 4,3 мільйона гривень.

Слідчі повідомили п’ятьом фігурантам справи про підозру за фактом розтрати майна, якщо вона вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою осіб.

«Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна», — резюмували правоохоронці.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.