Україна почне сплачувати внески до інвестфонду відбудови не раніше 2030 року — Качка Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Україна почне сплачувати внески до інвестфонду відбудови не раніше 2030 року — Качка

Україна почне вносити кошти до спільного зі США інвестиційного фонду відбудови не раніше 2030 року.

Про це заявив заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка в етері телемарафону.

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За словами Качки, оскільки фонд є довгостроковим, українські внески розпочнуться через три-чотири, а можливо, й п’ять років.

Це пов’язано з тим, що платежі формуватимуться з рентних надходжень до бюджету від видобутку корисних копалин за ліцензіями, виданими після набуття чинності угодою.

«В мирних умовах цей процес займає три-чотири роки, тож платежі почнуться не раніше 2030 року. Ідея в тому, що ми отримуємо допомогу зараз, а розраховуватися за неї через фонд зможемо протягом багатьох років», — пояснив він.

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Качка уточнив, що внески України не є прямими виплатами США, а є інвестиціями, які повертатимуться в Україну.

«Прибуток від інвестицій в Україну розподілятиметься між партнерами лише за умови їх успішності», — додав він.

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