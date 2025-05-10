Доходи військовополонених росіян в Україні планують обкласти податками — Finance.ua
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Доходи військовополонених росіян в Україні планують обкласти податками

Казна та Політика
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Доходи військовополонених росіян в Україні планують обкласти податками
Доходи військовополонених росіян в Україні планують обкласти податками
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, посилаючись на відповідний законопроєкт, схвалений урядом 9 травня.

Що передбачає законопроєкт

Військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.
Згідно із законопроєктом, військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).
Податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) будуть зобов’язані відображати у податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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