Доходи військовополонених росіян в Україні планують обкласти податками — Finance.ua

Доходи військовополонених росіян в Україні планують обкласти податками Сьогодні 16:46 — Казна та Політика

Доходи військовополонених росіян в Україні планують обкласти податками

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, посилаючись на відповідний законопроєкт, схвалений урядом 9 травня.

Що передбачає законопроєкт

Військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Згідно із законопроєктом, військовополонені будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).

Податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) будуть зобов’язані відображати у податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.

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Економічна Правда За матеріалами:

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