Користування гаджетами за кермом: який штраф передбачено — Finance.ua

Користування гаджетами за кермом: який штраф передбачено Сьогодні 17:09 — Особисті фінанси

Користування гаджетами за кермом: який штраф передбачено

Відволікаючись на телефон під час керування транспортним засобом, водій, першочергово, створює небезпеку для себе. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Про це повідомляє патрульна поліція.

«Використання телефону за кермом — це, перш за все, небезпека для водія та інших учасників дорожнього руху, оскільки неуважність на дорозі може призвести до автопригод», — йдеться у повідомленні.

Проте зазначено, що користуватися засобами зв’язку можна, але за допомогою спеціальної гарнітури, що дає змогу не відволікатися від керування автомобілем.

У поліції нагадали, що за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук) КУпАП.

За користування телефоном під час водіння можуть виписати штраф у розмірі 510 гривень.

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Нагадаємо, у Раді пропонують суттєво підвищити штрафи для водіїв.

Зокрема, зареєстровано законопроєкт, який передбачає накладення штрафу в розмірі від 100 до 150 мінімумів доходів громадян (1700 грн — 2550 грн) та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року.

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