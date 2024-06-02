Компенсації за розміщення ВПО: скільки коштів спрямували місцевим бюджетам — Finance.ua

Компенсації за розміщення ВПО: скільки коштів спрямували місцевим бюджетам Сьогодні 07:08 — Казна та Політика

Компенсації за розміщення ВПО: скільки коштів спрямували місцевим бюджетам

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спрямувало 59,9 мільйона гривень місцевим бюджетам для виплати компенсацій закладам, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

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Зазначається, що кошти призначені для компенсації витрат закладів, які розміщували переселенців у січні 2024 року.

Які заклади отримають компенсації

У відомстві повідомили, що отримати компенсації повинні такі заклади:

комунальні заклади;

державні заклади освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів;

заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних та районних рад.

Кошти були виділені Кабінетом Міністрів з резервного фонду державного бюджету відповідно до спеціального розпорядження. Міністерство реінтеграції забезпечило їх подальше спрямування до місцевих бюджетів для виплат компенсацій.

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Нагадаємо, деякі ВПО у разі їх повернення до покинутого місця проживання, з якого здійснилося переміщення, та повторного взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб, можуть надалі отримувати виплати.

Виплати можуть бути продовжені ще на один 6-місячний період за умови їх відповідності визначеним Порядком критеріям.

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