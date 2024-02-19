Компанія Mondelez заявила про рекордні прибутки в росії у 2023 році - Reuters — Finance.ua

Компанія Mondelez заявила про рекордні прибутки в росії у 2023 році - Reuters
Американська компанія Mondelez, яка внесена до списку спонсорів війни від українського Національного агентства з питань запобігання корупції, прозвітувала про найбільші прибутки від бізнесу в росії у 2023 році, «ніж будь-коли раніше».
Про це йдеться у внутрішніх документах компанії, з якими ознайомилося агентство Reuters.
У минулорічній заяві Mondelez зазначала, що її бізнес в росії постачає «товари тривалого зберігання, які є основними продуктами харчування для звичайних людей», і що зупинення діяльності «означало б зупинку поставок продовольства для багатьох родин, які не мають жодного відношення до війни».
Окрім цього, компанія припинила інвестиції у рекламу та заявила про повну автономію для філії в росії.
Також у Mondelez зазначили, що «продукція, яка продається в росії, тепер виробляється та розповсюджується на місці, без імпорту готової продукції з Європи в росію або експорту з росії в Європу».
Однак документи, з якими ознайомилося агентство, показують, що на чолі російської філії Mondelez стоїть новий генеральний менеджер, який підпорядковується іншому керівнику, який, у свою чергу, підпорядковується президенту компанії у Європі Вінсу Груберу.
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У звіті за 2023 рік, опублікованому Mondelez на початку лютого, компанія заявила, що її бізнес у росії є «більш прибутковим, ніж будь-коли раніше». Зазначається, що продукти харчування не підпадають під жодні міжнародні санкції, через що Mondelez продовжує працювати в РФ.
Водночас конкретних даних щодо прибутків компанії у публікації не наведено, а останній звіт про прибутки компанії на її сайті - за 2022 рік.
Як повідомлялося, у травні 2023 року НАЗК внесло американську компанію Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.
За даними агентства, інтереси компанії, що має річний дохід близько 26 млрд дол. і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», що має три заводи: фабрику «Большевик», яка випускає печиво «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни» та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).
За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн дол. (+303% за рік), виторг — понад 1 млрд дол. (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн дол. податків.
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