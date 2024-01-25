До переліку спонсорів війни потрапив світовий лідер зварювального обладнання — Finance.ua

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До переліку спонсорів війни потрапив світовий лідер зварювального обладнання

Фондовий ринок
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До переліку спонсорів війни потрапив світовий лідер зварювального обладнання
До переліку спонсорів війни потрапив світовий лідер зварювального обладнання
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американсько-шведську промислову компанію Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Світовий лідер у сфері виробництва зварювального обладнання та матеріалів принципово залишається в рф, утримує там заводи та постачає свої товари через систему державних закупівель російському Газпрому.
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Компанія працює в росії більш як 20 років та створила там вже понад 6 тис. робочих місць. ESAB має понад 150 дистриб’юторів, представлених у всіх федеральних округах рф, а також має на її території 2 заводи і технологічний центр, який здійснює відпрацювання технологій, навчання та демонстрацію обладнання.
В межах російської програми імпортозаміщення, на цих заводах компанії виробляють російські та фірмові зварювальні матеріали ESAB, а також електроди, дроти та флюси. Так компанія допомагає державі-терористу справлятися з наслідками накладених на неї санкцій, а також, забезпечує технологічні спроможності рф.
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У червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи у росії: «Одне з популярних питань до нашої команди і мене, зокрема — чи плануємо залишатися на російському ринку. Відповідь однозначна: продовжуємо працювати!», — заявив Алексей Нужний, генеральний директор ТОВ «ЭСАБ россия и СНГ».
У 2023 році компанія також продовжувала представляти та анонсовувати нове високотехнологічне зварювальне обладнання власного виробництва в росії.
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ESAB здійснює свою діяльність у росії через ТОВ «Эсаб». При цьому, свій фінансовий звіт по роботі в рф за 2022 рік компанія так і не опублікувала. Натомість з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року компанія імпортувала до росії товарів на понад 60 млн дол. США. Серед них: матеріали, обладнання, запчастини та інструменти для зварювання з Німеччини, КНР, Угорщини, Південної Кореї, В'єтнаму, Швеції, Австрії, Індії, Туреччини.
На внутрішньому ринку росії у 2023 році продукція під брендом «ESAB» продовжує постачатися через систему державних закупівель. Споживачами продукції «ESAB» є підприємства паливно-енергетичного комплексу рф: ТОВ «Газпром Метанол», ТОВ «Газпром Трансгаз Грозный» тощо.
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ESAB продовжує активно підтримувати технологічні спроможності, економіку рф і спонсорувати війну проти України. Спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

Довідка Finance.ua:

  • раніше до переліку міжнародних спонсорів війни потрапили такі компанії як Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear та інші бренди); ритейлер Leroy Merlin; виробник заморожених та консервованих овочів Bonduelle; Auchan; косметична компанія Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree) тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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