До переліку спонсорів війни потрапив світовий лідер зварювального обладнання — Finance.ua

До переліку спонсорів війни потрапив світовий лідер зварювального обладнання Сьогодні 16:16 — Фондовий ринок

До переліку спонсорів війни потрапив світовий лідер зварювального обладнання

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американсько-шведську промислову компанію Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Світовий лідер у сфері виробництва зварювального обладнання та матеріалів принципово залишається в рф, утримує там заводи та постачає свої товари через систему державних закупівель російському Газпрому.

Читайте також Швейцарський виробник шоколаду потрапив до списку спонсорів війни в Україні

Компанія працює в росії більш як 20 років та створила там вже понад 6 тис. робочих місць. ESAB має понад 150 дистриб’юторів, представлених у всіх федеральних округах рф, а також має на її території 2 заводи і технологічний центр, який здійснює відпрацювання технологій, навчання та демонстрацію обладнання.

В межах російської програми імпортозаміщення, на цих заводах компанії виробляють російські та фірмові зварювальні матеріали ESAB, а також електроди, дроти та флюси. Так компанія допомагає державі-терористу справлятися з наслідками накладених на неї санкцій, а також, забезпечує технологічні спроможності рф.

Читайте також НАЗК внесло Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

У червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи у росії: «Одне з популярних питань до нашої команди і мене, зокрема — чи плануємо залишатися на російському ринку. Відповідь однозначна: продовжуємо працювати!», — заявив Алексей Нужний, генеральний директор ТОВ «ЭСАБ россия и СНГ».

У 2023 році компанія також продовжувала представляти та анонсовувати нове високотехнологічне зварювальне обладнання власного виробництва в росії.

Читайте також НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни

ESAB здійснює свою діяльність у росії через ТОВ «Эсаб». При цьому, свій фінансовий звіт по роботі в рф за 2022 рік компанія так і не опублікувала. Натомість з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року компанія імпортувала до росії товарів на понад 60 млн дол. США. Серед них: матеріали, обладнання, запчастини та інструменти для зварювання з Німеччини, КНР, Угорщини, Південної Кореї, В'єтнаму, Швеції, Австрії, Індії, Туреччини.

На внутрішньому ринку росії у 2023 році продукція під брендом «ESAB» продовжує постачатися через систему державних закупівель. Споживачами продукції «ESAB» є підприємства паливно-енергетичного комплексу рф: ТОВ «Газпром Метанол», ТОВ «Газпром Трансгаз Грозный» тощо.

Читайте також НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

ESAB продовжує активно підтримувати технологічні спроможності, економіку рф і спонсорувати війну проти України. Спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

Довідка Finance.ua:

раніше до переліку міжнародних спонсорів війни потрапили такі компанії як Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear та інші бренди); ритейлер Leroy Merlin; виробник заморожених та консервованих овочів Bonduelle; Auchan; косметична компанія Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree) тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.