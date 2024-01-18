Швейцарський виробник шоколаду потрапив до списку спонсорів війни в Україні — Finance.ua

Швейцарський виробник шоколаду потрапив до списку спонсорів війни в Україні Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Швейцарський виробник шоколаду потрапив до списку спонсорів війни в Україні

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до списку спонсорів війни в Україні. Компанія продовжує утримувати в рф 3 фабрики та сплачувати податки до її бюджету.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, швейцарська компанія Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів першої необхідності. Вона також постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії рф.

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Компанія виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.

Barry Callebaut працює в росії понад 15 років і має на її території 3 фабрики. У москві в бізнес-центрі Alcon навіть розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut, яка є другою за розмірами у компанії.

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В росії Barry Callebaut здійснює свою діяльність через ТОВ «Барри Каллебаут НЛ Раша» та ТОВ «Барри Каллебаут Калининград». Разом вони сплатили податків до бюджету агресора на понад 33 млн дол. США у 2022 році. Також ТОВ «Барри Каллебаут НЛ Раша» є засновником ЗАТ «Инфорум-Пром» і ТОВ «Гор Трейд». Вони у 2022 році сплатили податків в рф на майже 500 тис. дол. США.

Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. У 2023 році на ринок росії компанія імпортувала товарів на суму понад 94 млн дол. США, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року. Серед імпортованих товарів — кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

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