НАЗК внесло ще одну американську компанію до списку спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК внесло ще одну американську компанію до списку спонсорів війни Сьогодні 11:32 — Фондовий ринок

НАЗК внесло ще одну американську компанію до списку спонсорів війни, Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

«Компанія продовжує працювати в рф, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора», — сказано в повідомленні.

Про компанію

Allied Mineral Products, LLC в росії представлена ТОВ «Аллайд минерал продактс рус».

У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на $772 тис. А з квітня 2022 року компанія імпортувала до рф продукції загальною вартістю $3,5 млн.

Читайте також До переліку спонсорів війни потрапив світовий лідер зварювального обладнання

Крім того, що компанія продовжує працювати в рф, виробництво ТОВ «Аллайд минерал продактс рус» розташоване у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (рф, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА «Shahed-136».

«Алабуга» була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки.

Читайте також Швейцарський виробник шоколаду потрапив до списку спонсорів війни в Україні

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, окремі західні компанії почали виходити з «Алабуги», а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію. Це змусило керівництво «Алабуги» почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання «броні» від призову.

Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах «Алабуги», потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї.

Виготовлення БПЛА

За даними розслідування , проведеного «Molfar», наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ «Алабуга».

Читайте також НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

З початку повномасштабного вторгнення рф, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА. Зокрема, серед товарів фігурує «мулліт», який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва муллітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

Таким чином, компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста рф, де підтримує функціонування спеціальної-економічної зони «Алабуга», що вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора.

Довідка Finance.ua:

раніше до переліку міжнародних спонсорів війни потрапили такі компанії як Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear та інші бренди); ритейлер Leroy Merlin; виробник заморожених та консервованих овочів Bonduelle; Auchan; косметична компанія Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree) тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.