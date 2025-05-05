Один з найбільших банків Польщі купують майже за 7 млрд євро — Finance.ua

Один з найбільших банків Польщі купують майже за 7 млрд євро Сьогодні 16:24 — Фондовий ринок

Один з найбільших банків Польщі купують майже за 7 млрд євро

Erste Group та Santander Group погодили придбання компанією Erste Group 49% акцій Santander Bank Polska за 584 злотих за акцію (приблизно 6,8 млрд євро) та 50% акцій Santander TFI за приблизно 0,2 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Erste.

Зазначається, що Santander Bank Polska є третім за величиною банком у Польщі, а також одним з найприбутковіших у країні.

Очікується, що запропонована угода збільшить прибуток Erste Group на акцію (EPS) на 20%.

Компанія очікує, що придбання буде завершено приблизно наприкінці 2025 року за умови отримання регуляторних схвалень та інших попередніх умов.

«Із придбанням контрольного пакету акцій Santander Bank Polska ми досягаємо давньої стратегічної мети: як провідний кредитор у Центральній та Східній Європі ми продовжуємо розширювати свою присутність у регіоні та виходити на один із найдинамічніших та найприбутковіших банківських ринків Європи», — заявив генеральний директор Erste Group Петер Босек.

Економічна Правда За матеріалами:

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