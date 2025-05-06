Mercedes випустив гоночне купе (фото) — Finance.ua
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Mercedes випустив гоночне купе (фото)

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Mercedes випустив гоночне купе (фото)
Mercedes випустив гоночне купе (фото)
У червні виходить фільм про Формулу 1 з Бредом Піттом. І до прем’єри Mercedes випустив обмежену серію AMG GT APXGP Edition. Усього 52 машини на весь світ, і кожна є справжнім шедевром.
Авто виготовлено ​​на базі GT 63 4Matic+, а під капотом — потужний V8 на 585 коней.
Mercedes випустив гоночне купе (фото)
Кузов матово-чорний із золотими елементами. Також увагу привертають золоті решітки радіатора, смуги з боків, величезні 21-дюймові диски та фіксоване заднє антикрило. У комплекті встановлено карбоновий обвіс та чорні акценти.
Салон також здивував — спортивні сидіння із золотим простроченням, золоті деталі на кермі, панелях та повітроводах.
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За матеріалами:
mmr.ua
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