Mercedes випустив гоночне купе (фото) — Finance.ua

Mercedes випустив гоночне купе (фото)
У червні виходить фільм про Формулу 1 з Бредом Піттом. І до прем’єри Mercedes випустив обмежену серію AMG GT APXGP Edition. Усього 52 машини на весь світ, і кожна є справжнім шедевром.
Авто виготовлено на базі GT 63 4Matic+, а під капотом — потужний V8 на 585 коней.
Кузов матово-чорний із золотими елементами. Також увагу привертають золоті решітки радіатора, смуги з боків, величезні 21-дюймові диски та фіксоване заднє антикрило. У комплекті встановлено карбоновий обвіс та чорні акценти.
Салон також здивував — спортивні сидіння із золотим простроченням, золоті деталі на кермі, панелях та повітроводах.
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