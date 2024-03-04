Компанія Meizu презентувала новий і останній смартфон 21 Pro — Finance.ua

Компанія Meizu презентувала новий і останній смартфон 21 Pro Сьогодні 01:17 — Технології&Авто

Компанія Meizu презентувала новий і останній смартфон 21 Pro, Фото: Meizu

Компанія Meizu презентувала новий флагманський смартфон 21 Pro. Знайомий дизайн і потужну начинку розбавили цілою низкою ШІ-функцій.

Ще апарат важливий тим, що це остання модель бренду, адже раніше цього місяця було оголошено про припинення випуску традиційних смартфонів. Замість цього Meizu повністю перейде на ШІ.

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Фото: Meizu

Характеристики Meizu 21 Pro:

Дисплей: 6.8 дюйма, LTPO OLED, 2К, кадрова частота 120 Гц, яскравість 1260 ніт, ШІМ 2160 Гц;

Процесор / Пам’ять: Snapdragon 8 Gen 3 з 12/16 ГБ ОЗП і накопичувачем до 1 ТБ.

Акумулятор: 5500 мАг, є дротова зарядка потужністю 80 Вт і бездротова на 50 Вт.

Камери: основна (50 Мп, OmniVision OV50H), ширококутна (13 Мп з кутом огляду 122 градуси), телеоб'єктив (10 Мп з 3-х оптичним і 30-х цифровим зумом), фронтальна (32 Мп).

Інше: стереодинаміки, ультразвуковий сканер відбитків пальців mTouch Max з великою площею зчитування, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC.

Але найголовніше — нова оболонка Meizu Flyme 10.5. яка отримала безліч ШІ-фішок, включно з функцією домальовування готових зображень і можливістю прибрати об'єкти з фотографій. Смартфон позиціюють як «Raspberry Pi епохи штучного інтелекту», тобто відкриту платформу для розробників ШІ.

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Вартість базової версії Meizu 21 Pro склала 700 доларів. Модель із 16 Гбайт ОЗП оцінили в 750 доларів. Версію на 16 ГБ/1 ТБ можна буде купити за 820 доларів. Продажі смартфона стартують 2 березня.

Замість традиційних смартфонів Meizu тепер буде випускати девайси, в основі яких лежать ШІ-технології.

УНІАН За матеріалами:

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