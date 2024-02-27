Meizu 21 Pro може стати останнім смартфоном компанії, його покажуть 29 лютого — Finance.ua
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Meizu 21 Pro може стати останнім смартфоном компанії, його покажуть 29 лютого

Фондовий ринок
29
Meizu, можливо, представить свій останній флагманський смартфон Meizu 21 Pro 29 лютого. Цей запуск відбудеться в той момент, коли компанія зіткнулася зі зниженням частки ринку і питаннями, пов’язаними з її майбутньою прихильністю ринку смартфонів.
Meizu, яка раніше була великим гравцем, особливо в Китаї, зіткнулася з труднощами в боротьбі з такими гігантами індустрії, як Apple і Samsung. У недавніх повідомленнях навіть висловлювалося припущення, що компанія може взагалі відмовитися від смартфонів, зосередившись виключно на розробці штучного інтелекту.
Очікується, що телефон належатиме до преміум-класу, його ціна може сягнути 6 000 юанів (приблизно $800-$850). Така вартість відображає його флагманські амбіції, які, за чутками, включають новітній процесор Snapdragon 8 Gen 3, 6,7-дюймовий 2K AMOLED-дисплей з дактилоскопічним датчиком під дисплеєм, акумулятор ємністю 4800 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт і трилінзову систему задньої камери з основним датчиком на 50 МП.
За матеріалами:
itechua
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