Колишній власник «Дельта Банку» Микола Лагун потрапив під українські санкції Сьогодні 13:32

Колишній власник «Дельта Банку» Микола Лагун потрапив під українські санкції

Колишній власник «Дельта Банку» та кількох інших фінансових установ Микола Лагун потрапив під українські санкції. Він зазначений серед шести осіб, проти яких президент Володимир Зеленський ввів обмеження.

Про це пише Фінансовий клуб з посиланням на указ № 694/2025 від 20 вересня.

Документом передбачено повний пакет санкцій проти Лагуна. Частина з них діятиме 10 років, решта — безстроково.

Водночас він зобов’язаний і надалі виконувати свої фінансові зобов’язання перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Державною іпотечною установою.

Разом із Лагуном до списку внесли, зокрема, керівницю російської «Ліги безпечного інтернету» Катерину Мізуліну та проросійського пропагандиста Олександра Роджерса.

Читайте також Монастирський прокоментував справу Дельта Банку

Видання пише, що в листопаді 2021 року Печерський районний суд Києва дозволив Лагуну виїхати з України. Суд вирішив, що він сумлінно погашає багатомільярдні борги перед державними банками, перераховуючи частину своєї зарплати у власній компанії.

Сам Лагун у 2022 році на судовому засіданні заявив, що живе у Відні та не планує повертатися в Україну.

У жовтні 2023 року його оголосили у розшук, а в листопаді 2024 року Офіс генпрокурора повідомив про міжнародний розшук Лагуна у справі про несплату 33 млн грн податків.

Ще у жовтні 2021 року йому оголосили підозру у розтраті понад 1 млрд грн коштів «Дельта Банку». Прокуратура просила арешт із альтернативою застави 1 млрд грн, але суд обрав домашній арешт.

Читайте також Фонд гарантування продає активи Дельта Банку у Києві та області

«Дельта Банк» було визнано неплатоспроможним 2 березня 2015 року, рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» Нацбанк ухвалив 2 жовтня 2015 року.

За оцінкою Фонду гарантування вкладів фізосіб, орієнтовні загальні втрати кредиторів внаслідок доведення до банкрутства «Дельта Банку» становлять понад 24,5 млрд грн. Фонд гарантування в судах намагався стягнути з Лагуна, а також інших колишніх посадовців фінустанови 22,86 млрд грн завданих збитків.

В Україні Миколі Лагуну належали «Дельта Банк», «Омега Банк», «Астра Банк» та «Кредитпромбанк», а також білоруський «Дельта Банк». Усі вони були ліквідовані, за винятком «Астра Банку», який був проданий Фондом гарантування вкладів.

Нагадаємо, санкційна група підготувала новий робочий документ № 23 — комплексний план посилення економічного тиску на росію. Документ містить кілька ключових механізмів, які у разі реалізації можуть стати основою для наступної хвилі санкцій проти рф.

За даними Опендатабот, майже 200 компаній перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та мають обмеження станом на середину вересня 2025 року. Проте понад 1,9 млрд грн за минулий рік вдалось заробити найбільшій з цих компаній.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.