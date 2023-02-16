Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади — Finance.ua

Клієнтам банків запропонують ультракороткі вклади
Нацбанк робить невигідним для банків залучення коштів на поточні рахунки, тому банки намагатимуться залучити вільні кошти клієнтів у депозити хоча б на тиждень.
Про це банкіри розповіли під час круглого столу, проведенного «Фінансовим клубом».
«НБУ хоче надлишок ліквідності в банківській системі, який може вплинути на курс, забрати з поточних рахунків і перевести на строкові депозити. Введення нових норм призведе до того, що багато банків будуть не тільки пропонувати клієнтам короткі депозити, а переводити ці кошти чи їх частину на строкові депозити, не важливо, місячні, піврічні чи тижневі. Просто щоб їх забрати з поточних рахунків і перевести на строкові вклади», — пояснив голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.
У цьому впевнений і заступник голови правління Таскомбанку Артур Муравицький.
«Банки будуть проводити трансформацію поточних залишків, особливо в валюті, в строкові депозити. І акцент банків буде на тому, щоб не погіршувати суттєво клієнтський досвід і не обмежувати клієнтів в доступі до своїх коштів. Найімовірніше, будуть дуже популярними вклади на короткі терміни, які замінять ощадні рахунки, за якими клієнт мав доступ до своїх коштів 24/7, але при цьому вважав ці кошти заощадженнями. Хоча для НБУ це поточний рахунок, і він так само підпадає під всі регуляції з новими нормами обов’язкового резервування», — сказав банкір.
Щоб змусити клієнтів мігрувати на депозити, банки можуть обнулити ставки за «сейфами» та «скарбничками».
«Підвищення резервів призводить до того, що якщо якийсь банк ще не переглянув ці продукти і не зменшив відсоткові ставки за цими квазідепозитними продуктами, такими як „скарбниці“, то буде їх максимально зменшувати. Думаю, що до середини весни за цими рахунками буде або 0%, або дуже близька ставка. Ми будемо намагатися переорієнтувати клієнтів на депозити. А напрям розміщення коштів на рахунку до запитання буде занепадати», — спрогнозував начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.
Найбільш близьким до поточного рахунку із цілодобовим доступом до коштів стане 7-денний строковий депозит.
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«Будуть дуже популярними, найвірогідніше, короткі вклади. Ми знизили ставку за вкладами на вимогу і ввели депозити на 7 днів, щоб люди мали можливість не втрачати дохідність, або навіть більше заробити. Але при цьому мати в короткому терміні доступ до своїх коштів», — заявив Артур Муравицький.
Першими в Таскомбанку з’явилися 7-денні гривневі депозити. «Тепер ми запровадили валютні вклади на 7 днів і в офлайні, і онлайні. Ми сподіваємося переводити клієнтів економічними методами», — сказав банкір.
ПУМБ зробив ставку на 14-денні депозити. «Ми десь влітку торік ввели двотижневий гривневий депозит. А по валюті тільки минулого тижня запровадили короткостроковий депозит на 2 тижні. Впевнений, що з’являться продукти, можливо, і на тиждень, — каже директор департаменту — трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль. — Можливо, відновляться продукти, які будуть мати можливість дострокового розірвання договору. Питання в тому, під які відсоткові ставки їх пропонуватимуть».
«Крім поступового підвищення ставок буде відбуватися перехід на короткі терміни депозитів з автоматичними лонгаціями кожні 7, 12, 14 днів. Ми такі вклади почали запроваджувати. Й інші гравці так само будуть певні дії в цьому напрямку робити», — очікує Артур Муравицький.
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