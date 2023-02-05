Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців — Finance.ua

Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців Сьогодні 16:27 — Особисті фінанси

Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців

У банках України вже накопичено дуже багато грошей, що негативно впливає на валютний ринок, а також сприяє розкручуванню маховика інфляції. Щоб скоротити вплив грошей у банківській системі на курс та зростання цін, НБУ прийняв рішення посилити вимоги до обов’язкових резервів банків. Цей крок має мотивувати банки активніше залучати кошти на строкові вклади, тобто призведе до зростання ставок за депозитами на строк від 1 до 12 місяців. А ось умови за рахунками «на вимогу» банки змінюватимуть так, щоб клієнтам було невигідно зберігати на них кошти.

Про це пише Фокус.

«Останні зміни нормативів обов’язкових резервів (ОР) матимуть кілька аспектів для банків: збільшення загального розміру обов’язкових резервів, збільшення відносної ваги коштів на вимогу в базі для розрахунку резервів та включення окремих випусків ОВДП до активів, коштом яких можна виконувати вимоги щодо обов’язкових резервів. У результаті банки збільшать залишки коштів на коррахунках у НБУ, які не приносять банкам доходу, зростуть відносні стимули залучати строкові кошти замість коштів на вимогу, а також зросте попит на ОВДП», — пояснив аналітик стратегічного розвитку банку «Південний» Костянтин Хведчук.

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На його думку, очікується певне підвищення ставок банків як за гривневими строковими депозитами, так і за валютними.

«Підвищення обов’язкових резервів за коштами на вимогу знижує маржу, яку банки заробляють на цих коштах. Тому цілком ймовірно, що вони знизять ставки, які платять за кошти на вимогу, і намагатимуться залучати строкові вклади», — зазначив експерт.

Валерій Овчинников, керівник управління менеджменту активів та пасивів ПУМБ , нагадав, що 11 січня на 5% вже відбулося підвищення норм НБУ щодо резервування, і це приблизно на 60 млрд грн збільшило обов’язкові резерви банківської системи.

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«Незмінні, відносно низькі норми НБУ за строковими депозитами допомагатимуть банкам, але не суттєво, тому що в умовах воєнного стану сподіватися на те, що клієнти масово почнуть розміщувати кошти на строкові депозити лише через наявність там оплати, малоймовірно й не відповідає практиці. У кращому випадку можуть з’явитися короткі депозити замість плати за рахунками на вимогу, але це рішення не по суті, а формою може лише ускладнити операційні процеси роботи банків», — зазначив Валерій Овчинников.

Найімовірніше, нові норми резервування змусять банки переглянути ставки за рахунками «на вимогу» — хтось зовсім прибере зі своєї лінійки продуктів вклад з можливістю вільного поповнення та зняття, а хтось скоротить прибутковість до 0,1-1% річних.

«У результаті підвищення норм резервування призведе до різкого зменшення привабливості коштів „на вимогу“ для банків. Фінустанови, в принципі, надають перевагу залученню строкових коштів, а за збільшених нормативів резервування це питання стає особливо гострим. Але не слід забувати про інший бік цього питання — клієнтів банків, які навіть попри величезну різницю між ставками „на вимогу“ та строковими вкладами обирають перші», — зазначив Іван Світек, голова правління Юнекс Банк у.

Довідка Finance.ua:

НБУ з 11 лютого на 5 п. п. (з 5% до 10% — у національній валюті та з 15% до 20% — в іноземній валюті) підвищив нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на теперішніх рахунках юридичних та фізичних осіб;

а з 11 березня буде підвищено ще на 10 п. п. нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами «на вимогу» та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як у гривні, так і в іноземних валютах.

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