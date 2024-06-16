Капіталізація світового ринку криптовалют зросла минулого місяця — Finance.ua

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Капіталізація світового ринку криптовалют зросла минулого місяця

Криптовалюта
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Капіталізація світового ринку криптовалют зросла минулого місяця
Капіталізація світового ринку криптовалют зросла минулого місяця
Після дещо нестабільного квітня ринок криптовалют відновився у травні, завершивши місяць зі зростанням загальної ринкової капіталізації на 8,6%.
Про це Mind повідомили в Binance Research.
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За словами аналітиків, дві значні регуляторні події сприяли цьому ринковому ралі: попереднє затвердження спотових ETF на ETH Американською комісією з цінних паперів і бірж (SEC) і прийняття Акту про фінансові інновації та технології XXI століття (FIT21) Палатою представників США.

За ринковою капіталізацією завершили місяць зі зростанням цін такі монети:

Solana стала найсильнішим гравцем у травні зі зростанням ціни на 33,9%. Її DeFi TVL збільшилася на 33,4% - до $4,84 млрд, а щомісячний обсяг торгів на її DEX ланцюзі досяг $31,2 млрд завдяки сильним показникам memecoins на Solana, таким, як BONK і WIF.
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ETH розпочав сильне ралі, що передувало несподіваному затвердженню спотових ETF на ETH від SEC, зростаючи на 26,8% протягом місяця. Затвердження, яке відбулося 23 травня, стало помітною перемогою для галузі, підсилюючи виступ ефіру й запускаючи ралі на всьому ринку.
TON, третій за результативністю учасник місяця, показав зростання ціни на 24,2%, а його DeFi TVL зріс на 227,8% - до $326 млн
Після ралі ETH, ціни на ERC-20 memecoins також зросли, зокрема DOGE і SHIB зросли на 19,9% та 11,4% за місяць відповідно.
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AVAX зріс на 12,4%, а BTC — на 12,2%, оскільки спотові ETF на BTC мали 14 днів поспіль чистих надходжень.
Відповідно до ширших ринкових тенденцій XRP, BNB та ADA зазнали більш скромних приростів на 6,1%, 5,6% і 4,7%.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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