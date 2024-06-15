Експерт прогнозує подорожчання BTC до $100 тис. перед виборами президента США — Finance.ua

Експерт прогнозує подорожчання BTC до $100 тис. перед виборами президента США Сьогодні 23:13 — Криптовалюта

Експерт прогнозує подорожчання BTC до $100 тис. перед виборами президента США

до 100 тисяч доларів. Експерт банку Standard Chartered Джефф Кендрік прогнозує подорожчання Bitcoin на тлі виборів президента США, які відбудуться восени 2024 року. На думку аналітика, перша криптовалюта може зрости

Про це пише видання The Block.

Він також зазначив, що у разі перемоги Дональда Трампа на першу криптовалюту чекатиме ще один шанс на зростання.

Як передає видання, експерт зауважив, що Bitcoin може перетнути позначку 100 тисяч доларів уже перед виборами президента США.

При цьому, на думку Кендріка, у разі, якщо переможе Дональд Трамп, є ймовірність, що Bitcoin зросте до 150 тисяч доларів. У такому випадку капіталізація першої криптовалюти може зрости до 3 трильйонів доларів.

«Команда Байдена проявила прагматизм, частково схваливши спотові Ethereum-ETF. Але потім президент наклав вето на резолюцію про скасування SAB 121. Трамп, як і раніше, здається кращим вибором», — висловився експерт.

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Експерт має на увазі ініціативу деяких членів Сенату. Ця резолюція могла скасувати настанову SAB 121 від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Йдеться про настанову, згідно з якою банки повинні відображати криптоактиви клієнтів на балансі.

Проте президент США Джо Байден виступив проти цієї резолюції: на його думку, це могло б поставити інтереси інвесторів під загрозу. Паралельно з тим Дональд Трамп, кандидат у президенти США, публічно підтримує криптовалюту.

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