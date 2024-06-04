Понад чверть українців володіють криптою — дослідження Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Понад чверть українців володіють криптою — дослідження

26% українців серед опитаних мешканців міст з населенням понад 100 000 осіб стверджують, що володіють криптовалютами. Ця цифра — більше ніж чверть опитуваних, показує значний рівень сприйняття криптовалюти й ставить Україну та її населення на крок ближче до mass adoption, або масового впровадження технології блокчейн та криптовалют у повсякденне життя.

Про це свідчить дослідження щодо ставлення населення України до криптовалют, яке провела одна з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT разом з Gradus Research.

Серед причин, чому вони користуються криптовалютою, українці вказують її популярність та актуальність (47%), інвестиційні можливості (40%) та потенційно високий дохід (38%). Не менш популярними є такі фактори як захист від інфляції, відкритість, доступність та анонімність.

Що ж відбувається з тими, хто ще не користується криптовалютою та не володіє нею? Як видно з дослідження, 50% опитаних зацікавлені у тому, щоб почати користуватися цифровими активами, а 37% — не зацікавлені. Таким чином, більшість тих, хто ще не володіє криптовалютою, у майбутньому розглядає можливості її придбання, що відкриває нові горизонти розвитку індустрії в Україні.

Читайте також: Як купити криптовалюту під час війни

Основною причиною не користуватися криптовалютою респонденти називають брак знань та розуміння (64%).

Що взагалі думають про крипту

Якщо говорити про переконання щодо криптовалют, то 53% респондентів згодні з твердженням, що криптовалюта — це майбутнє грошей, їх новий вид чи нова фінансова система. А 74% українців вірять, що на криптовалюті можна заробити. Такі оптимістичні твердження відображають загальне сприйняття ідеї криптовалют та готують підґрунтя для подальшого розвитку цієї галузі.

Результати дослідження підтверджують, що криптовалюти мають великий потенціал у сучасній Україні. Значна кількість людей вірить у них і активно користується, бачачи можливості заробітку на цифрових інвестиціях. Що більш цікаво, більшість людей, які ще не користуються цифровими активами, проявляють зацікавленість у них. Своєю чергою, це вказує на перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.