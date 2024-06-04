Понад чверть українців володіють криптою — дослідження — Finance.ua
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Понад чверть українців володіють криптою — дослідження

Особисті фінанси
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Понад чверть українців володіють криптою — дослідження
Понад чверть українців володіють криптою — дослідження
26% українців серед опитаних мешканців міст з населенням понад 100 000 осіб стверджують, що володіють криптовалютами. Ця цифра — більше ніж чверть опитуваних, показує значний рівень сприйняття криптовалюти й ставить Україну та її населення на крок ближче до mass adoption, або масового впровадження технології блокчейн та криптовалют у повсякденне життя.
Про це свідчить дослідження щодо ставлення населення України до криптовалют, яке провела одна з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT разом з Gradus Research.
Понад чверть українців володіють криптою — дослідження
Серед причин, чому вони користуються криптовалютою, українці вказують її популярність та актуальність (47%), інвестиційні можливості (40%) та потенційно високий дохід (38%). Не менш популярними є такі фактори як захист від інфляції, відкритість, доступність та анонімність.
Понад чверть українців володіють криптою — дослідження
Що ж відбувається з тими, хто ще не користується криптовалютою та не володіє нею? Як видно з дослідження, 50% опитаних зацікавлені у тому, щоб почати користуватися цифровими активами, а 37% — не зацікавлені. Таким чином, більшість тих, хто ще не володіє криптовалютою, у майбутньому розглядає можливості її придбання, що відкриває нові горизонти розвитку індустрії в Україні.

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Основною причиною не користуватися криптовалютою респонденти називають брак знань та розуміння (64%).

Що взагалі думають про крипту

Якщо говорити про переконання щодо криптовалют, то 53% респондентів згодні з твердженням, що криптовалюта — це майбутнє грошей, їх новий вид чи нова фінансова система. А 74% українців вірять, що на криптовалюті можна заробити. Такі оптимістичні твердження відображають загальне сприйняття ідеї криптовалют та готують підґрунтя для подальшого розвитку цієї галузі.
Понад чверть українців володіють криптою — дослідження
Результати дослідження підтверджують, що криптовалюти мають великий потенціал у сучасній Україні. Значна кількість людей вірить у них і активно користується, бачачи можливості заробітку на цифрових інвестиціях. Що більш цікаво, більшість людей, які ще не користуються цифровими активами, проявляють зацікавленість у них. Своєю чергою, це вказує на перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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