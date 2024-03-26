Кабмін пропонує сплачувати ЄСВ за соцстрахування полонених — Finance.ua

Кабмін пропонує сплачувати ЄСВ за соцстрахування полонених Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Кабмін пропонує сплачувати ЄСВ за соцстрахування полонених

Кабмін пропонує внести зміни до деяких законів щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії рф проти України.

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Проєктом, зокрема, регулюється сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для осіб, які були позбавлені свободи через збройну агресію проти України.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів:

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» — у частині доповнення переліку страхувальників та передбачення можливості виключення за бажанням застрахованої особи при призначенні пенсій періодів позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також шести місяців із дня звільнення з метою обчислення справедливого коефіцієнта заробітної плати;

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» — у частині доповнення переліку осіб, за яких має сплачуватися єдиний внесок новою категорією — особами, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також визначення платника єдиного внеску за таких осіб тощо.

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Нагадаємо, у 2023 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій направило 658 мільйонів гривень в якості державної допомоги особам, яких було звільнено з полону. Також виплати отримали члени сімей осіб, що в даний момент перебувають у полоні.

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