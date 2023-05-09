Звільнені з полону українці зможуть отримати по 100 тисяч гривень — Finance.ua

Звільнені з полону українці зможуть отримати по 100 тисяч гривень Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

До Мінреінтеграції звертаються родичі цивільних заручників і самі заручники після звільнення з полону з проханням роз’яснити, на яку допомогу від держави вони можуть розраховувати.

Про це пише МінРеінтеграції.

Законодавством передбачено, що державна грошова допомога надається особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців.

Зокрема, після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

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Крім того, вони можуть отримати від держави фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несвободи. Або ж цю щорічну державну грошову допомогу може оформити один із членів сім'ї тих, хто ще у полоні.

Нагадаємо, що факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

Довідка Finance.ua:

Гроші, які отримують наші військовослужбовці у період дії воєнного стану, складаються з двох частин:

щомісячне забезпечення, яке залежить від посади, звання та вислуги років;

додаткова винагорода — на її розмір впливає низка факторів.

Для воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць, або приблизно 3 тис. грн на день.

Для тих військових, які безпосередньо не залучені в бойових діях, додаткова винагорода складає 30 тис. грн на місяць, або ж близько 1 тис. грн на день.

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