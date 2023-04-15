Військові можуть отримати безоплатну правову допомогу очно та дистанційно — Finance.ua

Військові можуть отримати безоплатну правову допомогу очно та дистанційно
Військовослужбовці мають право на отримання правової підтримки від фахівців системи безоплатної правової допомоги (БПД). Як нагадують у Мін’юсті, таку підтримку можна отримати як очно в бюро правової допомоги, так і дистанційно.
Хто саме може отримати допомогу?
Первинну правову допомогу можуть безоплатно отримати всі військовослужбовці, вторинну — учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни.
Які саме послуги надають?
У рамках безоплатної первинної правової допомоги:
- правова інформація;
- консультації і роз’яснення з правових питань;
- допомога в складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних).
У рамках безоплатної вторинної правової допомоги:
- захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
- складення документів процесуального характеру.
В яких питаннях надається допомога?
- отримання належного грошового забезпечення військовослужбовцями;
- оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця;
- оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;
- використання належної відпустки;
- звільнення з військової служби;
- вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);
- перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.
Як отримати допомогу?
1. Усну консультацію можна отримати, зателефонувавши в контакт-центр БПД:
- 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
- для дзвінків з телеграму: +380677213103.
2. Письмово допомогу можна отримати за допомогою телеграм-бота.
3. Особисто можна звернутися до найближчого бюро правової допомоги. Адреси можна знайти за посиланням.
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