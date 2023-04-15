Військові можуть отримати безоплатну правову допомогу очно та дистанційно — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Військові можуть отримати безоплатну правову допомогу очно та дистанційно

Особисті фінанси
43
Військовослужбовці мають право на отримання правової підтримки від фахівців системи безоплатної правової допомоги (БПД). Як нагадують у Мін’юсті, таку підтримку можна отримати як очно в бюро правової допомоги, так і дистанційно.
Хто саме може отримати допомогу?
Первинну правову допомогу можуть безоплатно отримати всі військовослужбовці, вторинну — учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни.
Які саме послуги надають?
У рамках безоплатної первинної правової допомоги:
  • правова інформація;
  • консультації і роз’яснення з правових питань;
  • допомога в складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних).
У рамках безоплатної вторинної правової допомоги:
  • захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  • складення документів процесуального характеру.
В яких питаннях надається допомога?
  • отримання належного грошового забезпечення військовослужбовцями;
  • оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця;
  • оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;
  • використання належної відпустки;
  • звільнення з військової служби;
  • вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);
  • перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.
Як отримати допомогу?
1. Усну консультацію можна отримати, зателефонувавши в контакт-центр БПД:
  • 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
  • для дзвінків з телеграму: +380677213103.
2. Письмово допомогу можна отримати за допомогою телеграм-бота.
3. Особисто можна звернутися до найближчого бюро правової допомоги. Адреси можна знайти за посиланням.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Соціальна інформаційна платформа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.