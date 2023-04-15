Військові можуть отримати безоплатну правову допомогу очно та дистанційно — Finance.ua

Військові можуть отримати безоплатну правову допомогу очно та дистанційно Сьогодні 15:35 — Особисті фінанси

Військовослужбовці мають право на отримання правової підтримки від фахівців системи безоплатної правової допомоги (БПД). Як нагадують у Мін’юсті, таку підтримку можна отримати як очно в бюро правової допомоги, так і дистанційно.

Хто саме може отримати допомогу?

Первинну правову допомогу можуть безоплатно отримати всі військовослужбовці, вторинну — учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни.

Які саме послуги надають?

У рамках безоплатної первинної правової допомоги:

правова інформація;

консультації і роз’яснення з правових питань;

допомога в складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних).

У рамках безоплатної вторинної правової допомоги:

захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

В яких питаннях надається допомога?

отримання належного грошового забезпечення військовослужбовцями;

оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця;

оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;

використання належної відпустки;

звільнення з військової служби;

вирішення сімейних та соціальних питань (розлучень, аліментів, спадщини тощо);

перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.

Як отримати допомогу?

1. Усну консультацію можна отримати, зателефонувавши в контакт-центр БПД:

0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);

для дзвінків з телеграму: +380677213103.

2. Письмово допомогу можна отримати за допомогою телеграм-бота

3. Особисто можна звернутися до найближчого бюро правової допомоги. Адреси можна знайти за посиланням

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