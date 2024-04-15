Кабмін погодив виділення «Укргідроенерго» 100 млн гривень на РЕБ — Finance.ua

Кабмін погодив виділення «Укргідроенерго» 100 млн гривень на РЕБ Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Кабмін погодив виділення «Укргідроенерго» 100 млн гривень на РЕБ

Кабінет Міністрів погодив виділення енергогенеруючою компанією «Укргідроенерго» 100 млн гривень на засоби радіоелектронної боротьби для протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури компанії.

Про це йдеться у розпорядженні № 318 від 12 квітня.

«Погодитися з пропозицією приватного акціонерного товариства „Укргідроенерго“ щодо надання ним благодійної допомоги шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил, відкритий у Національному банку, у сумі 100 млн гривень з метою фінансування засобів радіоелектронної боротьби для протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури зазначеного товариства», — йдеться у документі.

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Міністерству економіки доручено за участю «Укргідроенерго» підготувати та подати Кабміну проект рішення про внесення відповідних змін до фінансового плану «Укргідроенерго» на 2024 рік.

Нагадаємо, орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару рф по ДніпроГЕС вже становлять понад 140 млн гривень, а по всій Україні утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.

Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив , що ДніпроГЕС, по якій вдарили росіяни, швидко відновити не вдасться.

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