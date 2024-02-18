Ізраїль дозволив українським виробникам експортувати кормове борошно та жири — Finance.ua

Ізраїль дозволив українським виробникам експортувати кормове борошно та жири
Україна та Ізраїль погодили сертифікати щодо експорту двох позицій продукції. Це дозволить українським виробникам експортувати кормове борошно та кормові жири до Ізраїлю.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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У відомстві зазначили, що Україна та Ізраїль погодили ветеринарний сертифікат для супроводу борошна з птиці/пір'я/рибного борошна та ветеринарний сертифікат для супроводу олій та жирів для годування тварин.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в рамках української платформи Nazovni з січня 2023 до лютого 2024 року було опрацьовано 84 заявки експортерів на вихід на ізраїльський ринок.
«Наразі опрацьовуються 220 напрямків щодо відкриття ринків іноземних країн по товарних позиціях: м’ясо, молочна продукція, рибна продукція, продукти бджільництва та інші», — підкреслив Голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.
Нагадаємо, пройдено всі етапи погодження форми сертифіката на експорт меду до Китаю. Процедуру відкриття ринку меду на КНР, яка розпочалась ще в 2019 році, офіційно завершено, і зазначений ринок відкритий для вітчизняних експортерів.
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