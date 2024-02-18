Ізраїль дозволив українським виробникам експортувати кормове борошно та жири — Finance.ua
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Ізраїль дозволив українським виробникам експортувати кормове борошно та жири

Казна та Політика
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Ізраїль дозволив українським виробникам експортувати кормове борошно та жири
Ізраїль дозволив українським виробникам експортувати кормове борошно та жири, Фото: epravda.com.ua
Україна та Ізраїль погодили сертифікати щодо експорту двох позицій продукції. Це дозволить українським виробникам експортувати кормове борошно та кормові жири до Ізраїлю.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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У відомстві зазначили, що Україна та Ізраїль погодили ветеринарний сертифікат для супроводу борошна з птиці/пір'я/рибного борошна та ветеринарний сертифікат для супроводу олій та жирів для годування тварин.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в рамках української платформи Nazovni з січня 2023 до лютого 2024 року було опрацьовано 84 заявки експортерів на вихід на ізраїльський ринок.
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«Наразі опрацьовуються 220 напрямків щодо відкриття ринків іноземних країн по товарних позиціях: м’ясо, молочна продукція, рибна продукція, продукти бджільництва та інші», — підкреслив Голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.
Нагадаємо, пройдено всі етапи погодження форми сертифіката на експорт меду до Китаю. Процедуру відкриття ринку меду на КНР, яка розпочалась ще в 2019 році, офіційно завершено, і зазначений ринок відкритий для вітчизняних експортерів.
За матеріалами:
Finance.ua
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