У січні зернові посіли майже 45% у структурі експортних перевезень залізницею (інфографіка) — Finance.ua

У січні зернові посіли майже 45% у структурі експортних перевезень залізницею (інфографіка) Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Упродовж січня залізничним транспортом України перевезено 14,13 млн т вантажів. Порівняно з аналогічним періодом торік зростання обсягів становить 25,1%, а порівняно із груднем — 3,2%. Про це йшлося під час засідання Експортного офісу при УЗ 13 лютого.

В експортному сполученні за січень перевезено 7,5 млн т вантажів. Це на 13,3% перевищує показник грудня 2023 року.

Зауважувалося, що з початку війни у січні 2024 року досягнуто найвищого показника експорту вантажів (+2,5 раза до березня 2022 року) переважно за рахунок часткового відновлення у серпні 2023 року відвантаження вантажів з портів Великої Одеси.

Порівняно із січнем 2023 року обсяги експорту вантажів зросли на 45% на тлі збільшення перевезень руди залізної та марганцевої (+1,85 млн т), зерна і продуктів помелу (+0,37 млн т), чорних металів (+0,06 млн т), мінбудматеріалів (+0,03 млн т) та лісових вантажів (+0,01 млн т).

У структурі експортних перевезень за січень 2024 року перше місце посідають зернові вантажі. Їх транспортовано 3,37 млн т (44,9%). На другому місці — руда залізна і марганцева із показником 2,99 млн т (39,9%), на третьому — чорні метали з обсягом 0,44 млн т (5,9%).

За січень 2024 року обсяги експорту зернових вантажів становили 3 млн 366,6 тис. т. Це на 628,2 тис. т, або на +22,9%, перевищує показник грудня 2023 року. Порівняно із січнем 2023 року обсяги експорту зернових зросли на 12,2%.

За напрямками перевезення зернових розподілилися так:

у напрямку портів — 2 млн 705,6 тис. т, або 80,4% від загального експорту (+1,3 раза до грудня 2023 року),

у напрямку західних прикордонних переходів — 661 тис. т, або 19,6% від загалу.

ukragroconsult За матеріалами:

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