Мінсільгосп США збільшив прогноз експорту пшениці та кукурудзи з України у 2023/2024 — Finance.ua

Мінсільгосп США збільшив прогноз експорту пшениці та кукурудзи з України у 2023/2024 Сьогодні 20:45 — Аграрний ринок

Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту пшениці з України на 1 млн тонн до 15 млн тонн та кукурудзи — на 2 млн тонн до 23 млн тонн у 2023/2024 маркетинговому році (м.р.) (липень 2023 — червень 2024).

Про це йдеться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

При цьому показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на рівні попереднього прогнозу: 23,4 млн тонн та 30,5 млн тонн відповідно.

Згідно з повідомленням, прогноз світового виробництва пшениці збільшено на 0,8 млн тонн, насамперед завдяки зростанню виробництва в Іраку та Аргентині.

Прогноз світового споживання в 2023/24 м.р. зріс на 1,1 млн тонн до 797,5 млн тонн, в основному завдяки збільшенню споживання в харчовій, насіннєвій та промисловій галузях Індії, де уряд продовжує розпродавати запаси для подолання цінової інфляції.

Прогноз світової торгівлі зріс на 1,2 млн тонн до 210,7 млн тонн завдяки збільшенню експорту з України (на 1 млн тонн до 15,0 млн тонн), Аргентини (на 0,5 млн тонн до 10,5 млн тонн), Австралії (на 0,5 млн тонн до 19,5 млн тонн) та Туреччини, що більш ніж компенсувало скорочення експорту з Великої Британії (на 1,1 млн тонн до 0,8 млн тонн) та Бразилії (на 0,3 млн тонн до 2,5 млн тонн).

Прогнозовані кінцеві запаси на 2023/24 рік знижені на 0,7 млн тонн до 259,4 млн тонн, що є найнижчими показниками з 2015/16 м.р., через скорочення запасів в Індії, Китаї та Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.