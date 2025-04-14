Іспанія пропонує ЄС використати заморожені активи рф для посилення оборони та підтримки України — Finance.ua

Іспанія пропонує ЄС використати заморожені активи рф для посилення оборони та підтримки України Сьогодні 17:19 — Казна та Політика

Іспанія пропонує ЄС використати заморожені активи рф для посилення оборони та підтримки України

Іспанія запропонувала створити новий оборонний фонд для надання безповоротних грантів на зміцнення оборонних ліній Європи та підтримки України коштом іммобілізованих активів російського Центрального банку.

Такий заклик пролунав від міністра економіки Іспанії Карлоса Куерпо, пише Bloomberg.

«Настав час для європейської солідарності, щоб підтримати Україну та країни на східному фронті. Ми повинні разом інвестувати в оборону, яка є справді європейським суспільним благом, що приносить користь нашим громадянам і зміцнює нашу економічну безпеку», — сказав він у кулуарах зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Варшаві.

На вихідних фінансові керівники ЄС вивчали шляхи фінансування зусиль з переозброєння регіону, оскільки сумніви щодо відданості США положенням НАТО про взаємну оборону і зростаюча загроза з боку росії підштовхують блок до прискорення своєї готовності.

Обмеженість деяких країн-членів у коштах означає, що ЄС повинен знайти додаткові можливості для фінансування і створення нових загальноєвропейських інструментів.

На відміну від запропонованих до цього часу варіантів, що базуються лише на пільгових кредитах, Іспанія хоче надавати також гранти ЄС країнам, зокрема східним, які є більш вразливими до російської загрози.

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Запропонований Іспанією варіант, розроблений як інструмент спеціального призначення, фінансуватиметься коштом внесків країн-членів, приєднаних до боргу ЄС, а також з фонду порятунку Європейського стабілізаційного механізму.

Крім того, Мадрид заявив, що частина знерухомлених активів російського Центрального банку на суму €200 мільярдів, що зберігаються в Європі, також може бути використана для фінансування військових проєктів на користь України.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам після зустрічі, що Єврокомісія «готова вивчати нові шляхи і варіанти», а фокус Іспанії на підтримці сходу регіону «добре вписується в дискусію, яку ми ведемо».

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Виступаючи разом із комісаром, міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, який головував на засіданні, заявив, що переважна більшість міністрів вважає, що можуть знадобитися додаткові інструменти фінансування оборони. І він назвав «обнадійливою» солідарність, висловлену деякими південними членами блоку.

theБабель За матеріалами:

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