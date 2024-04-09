Іспанія показала сучасний розвідувальний БПЛА (фото) — Finance.ua

Іспанія показала сучасний розвідувальний БПЛА (фото)
Міністерство оборони Іспанії похвалилося першим розробленим та випущеним в країні потужним військовим дроном для розвідки — SIRTAP.
Про це повідомляється на сторінці відомства.
Читайте також
Цей БПЛА може літати 20 годин. Його вантажопідйомність становить 750 кг.
Безпілотник може подолати дистанцію близько 2000 км.
«Новий SIRTAP — перша військова авіаційна система, що повністю розроблена в Іспанії, виробництва компанії CASA C-295», — йдеться у повідомленні.
Довідка Finance.ua:
- В Іспанії анонсували передачу Україні партії гусеничних бронетранспортерів M113 та іншого військового обладнання, яке увійде в новий пакет військової допомоги для ЗСУ.
- Україні пропонують іспанські БПЛА-камікадзе Q-SLAM-40. Компанія Arquimea, що працює на іспанському ринку, хоче налагодити постачання в Україну боєприпасів, що баражують.
- Комплекс Q-SLAM-40 можна легко транспортувати у двох рюкзаках. На його розгортання на місці пуску йде п’ять хвилин. Боєприпас, що баражує, запускається за допомогою пневматичної пускової установки, що має прямокутну форму. Вона характеризується низькою акустичною і тепловою сигнатурою, що дає змогу здійснювати кілька пусків.
Поділитися новиною