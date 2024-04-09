Іспанія показала сучасний розвідувальний БПЛА (фото) — Finance.ua
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Іспанія показала сучасний розвідувальний БПЛА (фото)

Технології&Авто
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Іспанія показала сучасний розвідувальний БПЛА (фото)
Іспанія показала сучасний розвідувальний БПЛА (фото)
Міністерство оборони Іспанії похвалилося першим розробленим та випущеним в країні потужним військовим дроном для розвідки — SIRTAP.
Про це повідомляється на сторінці відомства.
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Цей БПЛА може літати 20 годин. Його вантажопідйомність становить 750 кг.
Безпілотник може подолати дистанцію близько 2000 км.
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«Новий SIRTAP — перша військова авіаційна система, що повністю розроблена в Іспанії, виробництва компанії CASA C-295», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • В Іспанії анонсували передачу Україні партії гусеничних бронетранспортерів M113 та іншого військового обладнання, яке увійде в новий пакет військової допомоги для ЗСУ.
  • Україні пропонують іспанські БПЛА-камікадзе Q-SLAM-40. Компанія Arquimea, що працює на іспанському ринку, хоче налагодити постачання в Україну боєприпасів, що баражують.
  • Комплекс Q-SLAM-40 можна легко транспортувати у двох рюкзаках. На його розгортання на місці пуску йде п’ять хвилин. Боєприпас, що баражує, запускається за допомогою пневматичної пускової установки, що має прямокутну форму. Вона характеризується низькою акустичною і тепловою сигнатурою, що дає змогу здійснювати кілька пусків.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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