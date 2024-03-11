Україна та Іспанія адаптують технологію автоматичної зміни колії для потягів Укрзалізниці — Finance.ua

Україна та Іспанія адаптують технологію автоматичної зміни колії для потягів Укрзалізниці Сьогодні 23:17

Україна та Іспанія разом адаптують систему автоматичної системи зміни ширини колісних пар вантажного рухомого складу під різну колію для західних переходів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Відповідний меморандум, щодо адаптації іспанської технології під потреби України підписаний між Укрзалізницею та оператором залізничної інфраструктури Іспанії Adif.

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«Одна з важливих задач інфраструктурної команди — вийти на стабільні показники експорту на рівні 2021 року. Вирішення технологічних питань щодо заміни колісних пар суттєво пожвавить товаро- та пасажирообіг з країнами ЄС. В умовах триваючої війни швидкість стає одним з важливих факторів нашої обороноздатності та економічної стійкості», — заявив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Зазначається, що технологія, раніше розроблена іспанськими залізничниками для переходу колії 1435−1668 мм, буде доопрацьована для автоматичної зміни ширини колісних пар рухомого складу між коліями шириною 1520 мм, 1435 мм та 1668 мм.

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Також сторони домовилися разом працювати над залученням коштів Європейського Союзу для реалізації цього проєкту. Планується укласти угоди про реалізацію, що будуть визначати конкретні завдання, терміни тощо.

Крім того, сторони співпрацюватимуть над розвитком високошвидкісного руху в Україні. Для цього буде детально проаналізовано специфіку залізничної інфраструктури європейської мережі, управління рухом та багато інших параметрів для врахування при реалізації проєкту в Україні.

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