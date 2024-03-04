Укрзалізниця в лютому перевезла рекордну кількість вантажів з початку війни — Finance.ua
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Укрзалізниця в лютому перевезла рекордну кількість вантажів з початку війни

Фондовий ринок
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Акціонерне товариство «Укрзалізниця» в лютому 2024 року перевезло 14,5 млн тонн вантажів, що на 30% більше аналогічного періоду 2023 року та на 3% більше січня 2024 року.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що цей показник є рекордом з початку повномасштабного вторгнення.
При цьому в загальній структурі перевезень у порівнянні з лютим 2023 року експорт збільшився на 53%.
«Через припортові станції в лютому 2024 року загалом було перевезено 5,2 млн тонн вантажів, а через західні прикордонні переходи — 2,6 млн тонн. Зернових вантажів через портові станції було перевезено 2,8 млн тонн, через прикордонні західні переходи — 537 тис. тонн», — йдеться в повідомленні.
У внутрішньому сполученні в лютому було перевезено понад 5,8 млн тонн, що на 6% більше лютого 2023 року.
«Укрзалізниця» у 2023 році зменшила обсяги перевезення вантажів на 1,5% до 148,4 млн тонн у порівнянні з 2022 роком.
За матеріалами:
Українські Новини
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