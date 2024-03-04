Укрзалізниця в лютому перевезла рекордну кількість вантажів з початку війни — Finance.ua

Укрзалізниця в лютому перевезла рекордну кількість вантажів з початку війни Сьогодні 09:48 — Фондовий ринок

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» в лютому 2024 року перевезло 14,5 млн тонн вантажів, що на 30% більше аналогічного періоду 2023 року та на 3% більше січня 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що цей показник є рекордом з початку повномасштабного вторгнення.

При цьому в загальній структурі перевезень у порівнянні з лютим 2023 року експорт збільшився на 53%.

«Через припортові станції в лютому 2024 року загалом було перевезено 5,2 млн тонн вантажів, а через західні прикордонні переходи — 2,6 млн тонн. Зернових вантажів через портові станції було перевезено 2,8 млн тонн, через прикордонні західні переходи — 537 тис. тонн», — йдеться в повідомленні.

У внутрішньому сполученні в лютому було перевезено понад 5,8 млн тонн, що на 6% більше лютого 2023 року.

«Укрзалізниця» у 2023 році зменшила обсяги перевезення вантажів на 1,5% до 148,4 млн тонн у порівнянні з 2022 роком.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.