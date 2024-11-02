Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки — Finance.ua

Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки
Ісландія стала прикладом успішного впровадження чотириденного робочого тижня без зменшення зарплат. Ця зміна позитивно вплинула як на економіку країни, так і на добробут громадян.
Про це свідчить дослідження Інституту соціальних наук Ісландії.
Зазначається, що ісландська економіка перевершує більшість європейських країн після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати зарплати.
Як зміни вплинули на економіку країни
Між 2020 і 2022 роками більш як половина працівників у країні зголосилися на пропозицію скоротити робочий тиждень. Наразі ця цифра є ще більшою.
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Минулого року економічне зростання Ісландії стало швидшим, ніж у більшості європейських країн, а рівень безробіття залишився одним із найнижчих у Європі.
«Це дослідження демонструє справжню історію успіху: коротший робочий тиждень значно поширився в Ісландії… і економіка є сильною за низкою показників», — сказав дослідник Гудмундур Харальдссон.
Рівень задоволеності працівників
Близько 62% працівників, хто перейшов на 4-денний робочий тиждень, кажуть, що зараз більш задоволені своїм робочим часом, аніж це було раніше.
Водночас 97% працівників вважають, що коротший робочий тиждень полегшив баланс між роботою та особистим життям або, принаймні, зберіг його.
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У двох великих експериментах, проведених між 2015 і 2019 роками, працівники державного сектора в Ісландії працювали 35—36 годин на тиждень без зменшення зарплати.
Багато учасників раніше працювали по 40 годин на тиждень. До експерименту залучили 2 500 людей — понад 1% працездатного населення.
Дослідники виявили, що їхня продуктивність залишилася такою ж або навіть зросла, тоді як самопочуття працівників «значно» покращилося.
Нагадаємо, у 2024 році одна з люксембурзьких компаній запровадила чотириденний робочий тиждень. Нині її продажі зросли майже на 50%.
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