Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки — Finance.ua

Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки Сьогодні 11:19 — Світ

Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки, Фото: freepik

Ісландія стала прикладом успішного впровадження чотириденного робочого тижня без зменшення зарплат. Ця зміна позитивно вплинула як на економіку країни, так і на добробут громадян.

Про це свідчить дослідження Інституту соціальних наук Ісландії.

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Зазначається, що ісландська економіка перевершує більшість європейських країн після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати зарплати.

Як зміни вплинули на економіку країни

Між 2020 і 2022 роками більш як половина працівників у країні зголосилися на пропозицію скоротити робочий тиждень. Наразі ця цифра є ще більшою.

Минулого року економічне зростання Ісландії стало швидшим, ніж у більшості європейських країн, а рівень безробіття залишився одним із найнижчих у Європі.

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«Це дослідження демонструє справжню історію успіху: коротший робочий тиждень значно поширився в Ісландії… і економіка є сильною за низкою показників», — сказав дослідник Гудмундур Харальдссон.

Рівень задоволеності працівників

Близько 62% працівників, хто перейшов на 4-денний робочий тиждень, кажуть, що зараз більш задоволені своїм робочим часом, аніж це було раніше.

Водночас 97% працівників вважають, що коротший робочий тиждень полегшив баланс між роботою та особистим життям або, принаймні, зберіг його.

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У двох великих експериментах, проведених між 2015 і 2019 роками, працівники державного сектора в Ісландії працювали 35—36 годин на тиждень без зменшення зарплати.

Багато учасників раніше працювали по 40 годин на тиждень. До експерименту залучили 2 500 людей — понад 1% працездатного населення.

Дослідники виявили, що їхня продуктивність залишилася такою ж або навіть зросла, тоді як самопочуття працівників «значно» покращилося.

Нагадаємо, у 2024 році одна з люксембурзьких компаній запровадила чотириденний робочий тиждень. Нині її продажі зросли майже на 50%.

theБабель За матеріалами:

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