Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки

Світ
61
Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки
Ісландія запровадила 4-денний робочий тиждень: які наслідки для економіки, Фото: freepik
Ісландія стала прикладом успішного впровадження чотириденного робочого тижня без зменшення зарплат. Ця зміна позитивно вплинула як на економіку країни, так і на добробут громадян.
Про це свідчить дослідження Інституту соціальних наук Ісландії.
Читайте також
Зазначається, що ісландська економіка перевершує більшість європейських країн після загальнонаціонального запровадження скороченого робочого тижня без втрати зарплати.

Як зміни вплинули на економіку країни

Між 2020 і 2022 роками більш як половина працівників у країні зголосилися на пропозицію скоротити робочий тиждень. Наразі ця цифра є ще більшою.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

Минулого року економічне зростання Ісландії стало швидшим, ніж у більшості європейських країн, а рівень безробіття залишився одним із найнижчих у Європі.
Читайте також
«Це дослідження демонструє справжню історію успіху: коротший робочий тиждень значно поширився в Ісландії… і економіка є сильною за низкою показників», — сказав дослідник Гудмундур Харальдссон.

Рівень задоволеності працівників

Близько 62% працівників, хто перейшов на 4-денний робочий тиждень, кажуть, що зараз більш задоволені своїм робочим часом, аніж це було раніше.
Водночас 97% працівників вважають, що коротший робочий тиждень полегшив баланс між роботою та особистим життям або, принаймні, зберіг його.
Читайте також
У двох великих експериментах, проведених між 2015 і 2019 роками, працівники державного сектора в Ісландії працювали 35—36 годин на тиждень без зменшення зарплати.
Багато учасників раніше працювали по 40 годин на тиждень. До експерименту залучили 2 500 людей — понад 1% працездатного населення.
Дослідники виявили, що їхня продуктивність залишилася такою ж або навіть зросла, тоді як самопочуття працівників «значно» покращилося.
Нагадаємо, у 2024 році одна з люксембурзьких компаній запровадила чотириденний робочий тиждень. Нині її продажі зросли майже на 50%.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.