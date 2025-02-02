Іпотека в Україні: банки видали кредитів на 1 млрд грн — Finance.ua

Іпотека в Україні: банки видали кредитів на 1 млрд грн Сьогодні 08:16 — Кредит&Депозит

Іпотека в Україні: банки видали кредитів на 1 млрд грн, www.freepik.com

Банки України в листопаді видали 597 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, посилаючись на дані щомісячного опитування банків.

Зазначається, що більшість кредитів за обсягами та за кількістю видано на вторинному ринку нерухомості.

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Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді зберігалася на рівні 8,4% річних, як і в жовтні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано:

у м. Київ та Київській області (303 договори на загальну суму 553,1 млн грн, що становить 55% від загального обсягу);

у Львівській області (36 договорів на 71,3 млн грн);

в Івано-Франківській області (40 договорів на 56,7 млн грн).

«Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою 98,9% від загального валового іпотечного портфеля станом на кінець 2021 року, з яких про видачу нової іпотеки поінформували 12 банків», — йдеться в повідомленні.

Програма «єОселя» і вплив на іпотечний ринок

У НБУ нагадали, що, за даними грудневого Звіту про фінансову стабільність, рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя».

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У другому півріччі кредитування за програмою уповільнилося після рекордних обсягів через зміну оператором (Укрфінжитло) умов надання кредитів і брак коштів.

Згідно з повідомленням, частка іпотечних кредитів у портфелі кредитів населення підвищилася до 13,5%, однак лишається незначною, тож уповільнення іпотечного кредитування в листопаді не позначилося на динаміці роздрібного кредитування.

«Чисті гривневі кредити населення за 2024 рік, за оперативними даними, зросли на 61,8 млрд грн, або на 39%», — додали в Нацбанку.

Нагадаємо, у 2024 році понад 8,5 тисячі українських родин скористалися програмою пільгового іпотечного кредитування єОселя, а обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень.

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